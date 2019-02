Žďár nad Sázavou, Chotěboř – Očekávané derby je tady. A druhá polovina základní části II. ligy proto nemůže začít stylověji. Na led žďárských Plamenů zítra naběhnou chotěbořští Lvi, kterým se v zápasech proti krajským rivalům nebývale daří. Se Žďárem posbíral předposlední celek tabulky plný počet šesti bodů a posilněn středeční hladkou výhrou v Pelhřimově 3:0 půjde do utkání velmi optimisticky.

Střelecká nemohoucnost a dobře připravený soupeř. To byly hlavní aspekty dvou porážek žďárských Plamenů v derby soubojích s Chotěboří. | Foto: Veronika Ostrčilová

„Jasné vítězství v Pelhřimově nás povzbudilo. Rádi bychom to zopakovali i ve Žďáře, proti kterému se nám letos daří,“ říká nedávný kouč Lvů Vladimír Halamka.

Ten se po porážce od Techniky Brno poroučel z pozice hlavního trenéra a v posledních třech zápasech dělá „pouze“ asistenta Pavlu Rohlíkový, jenž s týmem po porážkách 2:6 s Trutnovem a 1:6 v Nymburku vyválčil první výhru v Pelhřimově. „Naším hlavním cílem je vyhnout se baráži,“ pronesl Rohlík po svém jmenování.

Chotěboř představí dvě nové posily

Plameny už letos nastoupily proti každému z deseti soupeřů dvakrát. Najde se však jen jeden tým, proti kterému vyšly zcela naprázdno – HC Lvi Chotěboř. „Mají nás přečtené. Náš kádr se skoro nemění a oni ví, co na koho platí,“ posteskl si po říjnové porážce hrající asistent Martin Sobotka a s povzdechnutím dodal: „Za to oni tu sestavu točí a my proti nim vždycky jdeme tak trochu do neznáma.“ A nejinak tomu bude i v neděli: „Na derby se vždy velice těšíme. Už jsme se Žďárem dvakrát vyhráli, tak věřím, že se nám to povede i potřetí. Získali jsme dva nové útočníky Filipa Stoklasu z Pardubic a Karla Kesnera z Třebíče a všichni víme, že nutně potřebujeme body, abychom se odpoutali od spodku tabulky,“ prozradil Vladimír Halamka.

Žďáru se druhá část ligy nepovedla podle představ a kormidelník Petr Kuchyňa už před časem vyhlásil, že chce z pěti utkání získat dvanáct bodů. Už nyní je ale jasné, že i po případné výhře s Chotěboří jich bude maximálně deset. „Já chtěl tenkrát hlavně říct, že pokud se chceme pohybovat do toho čtvrtého místa, tak musíme uhrát dvanáct bodů. Je škoda ztráty těch dvou prodloužení v Kolíně a s Technikou, protože mít o dva body víc, tak čtvrtí opravdu jsme. Ale když se nám zítra podaří vyhrát, tak budu spokojen i s deseti,“ říká Kuchyňa, jenž doufá v prolomení chotěbořského prokletí: „Věřím, že se to teď změní. V každém případě nás čeká velmi těžké utkání. U soupeře došlo k několika změnám. Mají nového trenéra, nějaké nové hráče a jsou v určité euforii ze změn.Ale příchod kvalitnějších hráčů do jejich týmu nám může paradoxně prospět, protože se budou snažit víc hrát.“

Slova žďárského kouče podtrhuje fakt, že v obou předchozích derby šli Lvi v první třetině do vedení a od té chvíle bylo po hokeji. Chotěboř Plameny uhasila na jedné vstřelené brance a po výsledcích 2:1 a 3:1 brala více než třetinu z šestnácti získaných bodů.

„První gól vždycky hodně napoví. Kluci si ale v posledních střetnutích ověřili, že i když jsme prohrávali, že ty zápasy mohou vyhrát. Sám nevím, jestli to bude pěkné utkání, protože bude zaručeně nervózní, vyhecované a plné tvrdých osobních soubojů,“ uzavřel Petr Kuchyňa.

Pikantní derby zítra začne v 17.30 na žďárských Bouchalkách.

JIŘÍ BUBÁK,PETR VESELKA