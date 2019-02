TÁBOR – ŽĎÁR N. S. 4:3

Hokejisté Tábora vstoupili do utkání velice aktivně, na čemž se možná podepsalo i to, že z posledních čtyř utkání vyšli s porážkou. Po šesti minutách hry tak poslal kotouč za Slámova záda Blažek – 1:0. Plameny postupně vyrovnaly hru, z druhé branky se však znovu radoval domácí celek. Patnáct vteřin před úvodní sirénou se prosadil Heřman a do kabin šli hráči Žďáru s dvoubrankovou ztrátou.

V úvodu prostřední části Plameny přitlačily na pilu, pomohla jim k tomu také výhoda přesilové hry. Pár vteřin před jejím vypršením našel Kunstmüller volného Štěpánka, který nekompromisně snížil na 2:1. Hosté pokračovali v tlaku, měli další dvě početní výhody, které ale nedokázali využít. Trest přišel ve 36. minutě, dvoubrankový náskok vrátil domácím Kohoutům Seidl – 3:1. Do závěrečné dvacetiminutovky tak Plameny opět nastupovaly s dvoubrankovou ztrátou.

Také začátek třetího dějství vyzněl pro hostující celek. Dvouminutovou početní výhodu sice zužitkovat nedokázali, ale těsně po jejím uplynutí se dostal v nepřehledné situaci kotouč na hokejku obránce Peslara, který se nemýlil – 3:2. Jen o pár chvil později však putoval na trestnou lavici Štěpánek a domácí znovu trestali. Po pěkné kombinaci překonal Slámu Kachyňa. Ani to hosty nepoložilo a deset minut před koncem bylo lépe. Přes Plevu a Peslara doputoval puk ke Střechovi a ten do protipohybu gólmana Nováka vykřesal jiskřičku naděje – 4:3. V závěrečných minutách si Plameny vynutily tlak a v poslední minutě zkusily také hru bez brankáře, ale ke kýženému vyrovnání to nakonec nevedlo. Hokejisté domácího Tábora se tak po delší době dočkali tříbodového zisku. Žďárští hokejisté si na definitivu potvrzení druhého místa tabulky ještě musí chvíli počkat.

„Ačkoliv nikterak nechci snižovat výkon hráčů Tábora, my jsme dnes nebyli dostatečně důslední v útočné fázi. Možná to bylo způsobené i tím, že jsme museli přeskupit útočné formace. Nepodali jsme však takový výkon, jaký bych si představoval, věřím, že na to brzy zapomeneme a proti Klatovům už to bude jiné,“ hodnotil těsnou porážku trenér Plamenů Michal Konečný.

Poslední domácí zápas v základní části čeká na žďárské hokejisty tuto sobotu, kdy si očekávanou výhrou nad sedmými Klatovy mohou definitivně pojistit druhou příčku tabulky.

Branky a nahrávky: 6. Blažek (Šulek, Tesař), 20. Heřman (Březina), 36. Seidl, 47. Kachyňa (Havran, Doktor) – 25. Štěpánek (Kunstmüller, Krupka), 44. Peslar (Vašíček, Beneš), 50. Střecha (Pleva, Peslar). Rozhodčí: S. Mertl – J. Mertl, Šimánek. Vyloučení: 4:3, navíc Dvořák (Tábor) 5 minut + do konce utkání, Stehlík (Žďár n. S.) 10 minut osobní trest. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 872. Třetiny: 2:0, 1:1, 1:2. Žďár nad Sázavou: Sláma (Radosta) – Pleva, Černohorský, Lojek, Peslar, Kolda, Sedláček, Marek – Kovářů, Krupka, Střecha, Kuřítko, Beneš, Gregar, Kunstmüller, Štěpánek, Stehlík, Vašíček, Nagy, Marguš.

Další výsledky 34. kola II. ligy – skupiny Střed: M. Budějovice – Kolín 2:5, H. Brod – Nymburk 4:3 pp, Písek – Pelhřimov 7:5, David Servis ČB – Klatovy 3:2 pp.



1. H. Brod 34 21 4 2 7 172:100 73

2. ŽĎÁR N. S. 34 20 3 2 9 152:113 68

3. Kolín 34 18 3 3 10 117:92 63

4. M. Budějovice 34 18 3 1 12 130:108 61

5. Tábor 34 17 1 2 14 109:107 55

6. Nymburk 34 12 2 6 14 115:114 46

7. Klatovy 34 12 3 4 15 117:150 46

8. D. servis ČB 34 11 4 3 16 120:132 44

9. Pelhřimov 34 10 1 1 22 117:160 33

10. Písek 34 6 1 1 26 81:154 21



Program 35. kola (sobota 24. února): Kolín – Tábor (st. 21. 2.), ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Klatovy (17.30), Nymburk – Moravské Budějovice, Písek – David Servis České Budějovice, Pelhřimov – Havlíčkův Brod.