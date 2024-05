Druhá šance. Nepovedenou sezónu absolvovali druholigoví hokejisté z Velkého Meziříčí. Poslední místo v základní části a neúspěch v baráži měly znamenat pád do krajské ligy. Ten se však podařilo vedení klubu odvrátit a HHK se intenzivně chystá na pátou druholigovou sezónu v řadě.

Hráči HHK Velké Meziříčí (na snímku v bílém během utkání v Šumperku) budou hrát druhou hokejovou ligu i v nadcházející sezóně. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Neúspěch v sezóně se patrně začal rodit už v letním období. Ve Velkém Meziříčí se rekonstruovala hala, což zapříčinilo improvizace v přípravě a návrat do domácího prostředí až koncem září.

Hráči si navíc museli zvykat i na větší rozměry hrací plochy. Z toho pramenil menší počet doma získaných bodů. „Máme opravdu krásnou halu. Ale v minulosti jsme těžili z menšího prostoru a určitého nekomfortu pro soupeře. To byl jistě jeden z důvodů nižšího počtu vyhraných zápasů na domácím hřišti,“ potvrdil v rozhovoru pro klubový web jednatel HHK Jaroslav Juda.

V průběhu sezóny klub doplácel rovněž na zranění klíčových hráčů, v rozhodujících fázích ročníku navíc chyběli hostující junioři z Jihlavy a Třebíče. „Podobně na tom byl i Petr Švejda, který měl vyřízené střídavé starty z Přerova,“ dodává Juda. „V týmu jsme také postrádali pár zkušenějších hráčů se starty ve vyšších soutěžích, kteří by v kabině mladší hráče uklidnili a předali jim tolik potřebné zkušenosti.“

Přesto se nakonec i v příštím ročníku bude hrát ve Velkém Meziříčí druhá liga. Klubu se podařilo získat licenci na start v ní. Podle informací serveru hokej.cz údajně od pražských Letňan. „K pořízení licence nás vedlo hned několik faktorů. „V první řadě sportovní, kdy budeme moci hráčům, kteří budou mít zájem, nabídnout ligovou soutěž. Máme mladé mužstvo, a to se bude rok od roku zlepšovat,“ věří Juda.

Tým by tak měl možná brzy zabojovat o další milník své historie. V předchozích čtyřech sezónách se ani jednou neprobojoval do play-off. Navíc může pokračovat i jeho B tým v krajské lize Vysočiny. „Budeme tak mít potřebnou rezervu pro první tým. Zároveň se v rezervním týmu mohou rozehrávat hráči po zranění, popřípadě hráči z naší juniorky, pro které by byl příliš velký skok hrát druholigovou soutěž,“ uzavírá Juda.

V současné době finišuje vedení HHK se složením realizačního týmu. To by mělo být jmenovitě oznámeno v nejbližší době. Během května by mělo být známo i složení kádru pro příští sezónu.