K povedenému zápasu to mělo hodně daleko. Ve středeční předehrávce 43. kola Chance ligy hokejisté Dukly Jihlava podlehli domácímu Sokolovu jednoznačně 0:4. „Největší rozdíl mezi oběma celky byl v produktivitě,“ postýskl si pro klubový web kouč Dukly Viktor Ujčík.

Nedá se říci, že by jeho ovečky nedokázaly svého soupeře zatlačit. Jenže jejich efektivita byla hodně mizerná. „Hráči Sokolova zakončovali své příležitosti přesnými střelami k tyči. Navíc dokázali před brankou dělat účinnou clonu našemu gólmanovi. My se naopak trefovali jen do hrudníku brankáře Sokolova,“ komentoval.

Za klíčový okamžik viděl trenér Dukly branku na 3:0. „To byl zlomový moment zápasu. Domácí nám odskočili a výsledek už si do závěrečné sirény pohlídali. Musím však říci, že Sokolov hrál velmi dobře, zodpovědně a obětavě,“ všiml si Ujčík.

Jeden z nejlepších výkonů v sezoně, pochvaloval si třebíčský asistent Barvíř

Se slovy svého trenéra souhlasil také obránce Lukáš Mareš. „Naše zakončení bylo doslova tragické. Tomu se snad ani nedá říkat střelba,“ nebral si servítky v hodnocení středečního výkonu dvaadvacetiletý bek.

Přitom příležitostí ke skórování neměl celek z Vysočiny málo. „Na vstřelený gól se strašně nadřeme. Když už pak konečně můžeme vystřelit, má to ke gólové ráně daleko,“ zlobil se.

Nepomohl ani netradiční krok ve třetí třetině. Necelých devět minut před koncem měla Dukla výhodu přesilové hry a zkusila hru bez brankáře. Bez výsledku. „Prohrávali jsme o tři branky, nebylo tak už co ztratit. Jenže my si nedali kloudnou přihrávku, puky nám od hokejek neustále odskakovaly,“ popisoval.

OBRAZEM: Hokejisté Třebíče si poradili s Prostějovem. Dukla padla v Sokolově

Podle mínění mladého obránce Dukly bude potřeba zjednodušit hru. „Děláme spoustu úplně zbytečných chyb. Chce to více makat a začít od těch základních věcí,“ zdůraznil.

Jelikož třetí Vsetín také prohrál, zůstala ztráta čtvrté Jihlavy čtyři body. „Rádi bychom se v tabulce dostali co nejvýše, abychom si pro play-off vybojovali přijatelného protivníka. To ale znamená sbírat body,“ nastínil obránce Dukly Mareš.

Možnost napravit si reputaci bude mít držitel tuctu mistrovských titulů příští středu, kdy před vlastními fanoušky přivítá již zmíněného tabulkového souseda, hokejisty Vsetína.