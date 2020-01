Pro vývoj zápasu byla rozhodující úvodní dvacetiminutovka. Na rychlé vedení Plamenů sice hosté poměrně brzy odpověděli, jenže slepené branky Wasserbauera s Čermákem dodali hráčům Žďáru klid do dalších dvou třetin. Definitivní pojistka přišla až v úplném závěru po brance Prokše.

„Po celých šedesát minut to hráči odmakali, byl to náš nejlepší výkon v sezoně. Byla na nás vidět ohromná vůle po vítězství, mohu před mančaftem jen a jen smeknout. Přitom proti nám nastoupil velice kvalitní soupeř, v jehož kádru je spousta hráčů se zkušenostmi z prvoligového Vsetína,“ chválil své ovečky za perfektní výkon trenér Žďáru Radek Haman.

Nad tím, nakolik si chtěli jeho svěřenci napravit reputaci po středečním výbuchu na ledě Moravských Budějovic, nechtěl spekulovat.

„Možná, že to kluci chtěli napravit, ale ono je to kolikrát svazující. Ve středu to od nás měly být povinné tři body, které se očekávaly, to nebývá jednoduchá úloha. Určitě to podle mě ale nebylo jen o tom, že bychom chtěli napravit tu středu. Že to tak ale hráči vnímají, to samozřejmě vyloučit nemohu,“ dodal Haman.

Branky a nahrávky: 6. Bureš (Kališ, Wasserbauer), 13. Wasserbauer (Čermák), 15. Čermák (Chlubna), 60. Prokš (Čermák) – 12. Vaněk (Seidler, Baroš). Rozhodčí: Slavka – Komínek, Kráľ. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 520. Třetiny: 3:1, 0:0, 1:0. Žďár nad Sázavou: Sláma (Čáp) – Pleva, Koželuh, Spálovský, Kališ, Lojek, J. Čermák – D. Čermák, Chlubna, Wasserbauer, Adam, Prokš, Medek, Jícha, Bureš, Gregar, Kovářů, Heinrich, Künstmuller.