Je to už více než týden, co Sportovně technická komise jižní Moravy Českého svazu ledního hokeje odsouhlasila konečné pořadí jednotlivých soutěží. Letošní ročník Krajské ligy mužů Jižní Moravy a Zlína tak vyhrál, díky lepšímu postavení po základní části, celek Velkého Meziříčí.

Pohár pro vítěze soutěže však bude klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice předán až po ukončení opatření, souvisejících s epidemií. „Čekali jsem na rozhodnutí řídícího orgánu, který jen potvrdil to, co jsme předpokládali. Rozhodlo se podle postavení po základní části, kterou jsme vyhráli a Boskovice, náš finálový soupeř, byly těsně druhé,“ přisvědčil manažer Horáků.

Jaký bude další vývoj situace si ovšem netroufá odhadovat. „Vůbec nevím, co bude následovat. Svaz v tuto chvíli řeší otázku postupů a sestupů mezi první a druhou ligou. Až teprve poté se bude řešit situace v nižších soutěžích. Buď tento, nebo následující týden by mělo padnout rozhodnutí. Třeba to dopadne i tak, že nechají soutěže v podobě, v jaké byly letos,“ přemítá Juda.

Horácký hokejový klub se v průběhu sezony netajil tím, že by se o postup do druhé ligy rád pokusil. V současné situaci jsou ale ve Velkém Meziříčí hodně opatrní. „V tuto chvíli nic neřešíme, protože to ani nemá cenu, stačí se podívat, co se děje v republice. Až padne rozhodnutí ze strany svazu, nějakým způsobem se k němu budeme muset postavit,“ dodává Jaroslav Juda.