Favorizovanému soupeři vzdorovali, ale vyřazení se nevyhnuli. Hokejisté Havlíčkova Brodu prohráli čtvrté utkání osmifinále play-off druhé ligy na domácím ledě proti Havířovu 0:3, celou sérii 1:3 na zápasy a sezona se pro ně skončila.

Hokejisté Velkého Meziříčí dál žijí v nejistotě, o záchraně druholigové příslušnosti musí rozhodnout v posledním zápase s Hronovem. | Foto: Deník/VLP Externista

„Myslím si, že jsme nebyli v ničem zásadně horší. Možná v proměňování šancí a ve využití přesilovek, což v těchto zápasech rozhoduje. Jinak si myslím, že jakoby dobrý, no… Ale dobrý… No dobrý ne. Střídaly se lepší momenty s těmi horšími. V play off jsme zabrali a nemáme se úplně za co stydět,“uvedl pro klubový web kapitán týmu Petr Kuchta.

Havířov čeká čtvrtfinálová série s Vyškovem, který si poradil 3:1 na zápasy s Hodonínem. Posledním druholigovým celkem z Vysočiny, jemuž ještě pokračuje sezona, jsou hokejisté Velkého Meziříčí, kteří bojují o zachování příslušnosti ve třetí nejvyšší soutěži v sérii s Hronovem.

Celek z Vysočiny sice vedl 1:0 na zápasy, ale v sobotu prohrál na východě Čech 2:6 a rozhodující třetí zápas se uskuteční v sobotu od půl šesté večer ve Velkém Meziříčí.