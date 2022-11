Hosté sice šli do vedení už ve druhé minutě, svěřenci Aleše Kraučuka ale na začátku druhé třetiny otočili skóre na 3:2. Následně však Nový Jičín zareagoval třemi rychlými góly. „Už je toho hodně, nevím co na to říct. Je to zmar. Bojujeme, snažíme se, ale prohrát takhle o gól je pro nás těžké. Máme na sobě deku,“ popsal pro klubový web havlíčkobrodský útočník Jaroslav Moučka.