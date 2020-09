Prvoligová Jihlava odehrála v přípravě na novou prvoligovou sezonu teprve třetí přípravný mač. „Jsme rádi, že vůbec nějaké utkání bylo a soupeře jsme sehnali,“ komentuje na klubovém webu asistent trenéra Dukly Karel Nekvasil.

Domácí trenéry bavila zejména první třetina. „Byli jsme jednoznačně lepší. Svým pohybem jsme dostávali soupeře pod tlak a napadaly nám tam i góly,“ potvrdil Nekvasil po sedmigólové lavině. „Byly tam naivní věci, a když dostanete čtyři góly během dvou minut, tak se to prostě rozklíží,“ doplnil trenér Havlíčkova Brodu Michal Konečný, že jeho svěřenci byli v tu chvíli zralí „na ručník“.

Ovšem po pauze vyjeli na led jako vyměnění. „Od druhé třetiny už to tak špatně nevypadalo. Hlavní rozdíl byl, že jsme se už nedopouštěli těch neuvěřitelných chyb. A i tempu jsme se přizpůsobili,“ všiml si kouč BK. A to se naopak nelíbilo Jihlavským. „My jsme sakra polevili a dostali soupeře do zápasu. Ukázalo se, že nás dokázal i zatlačit,“ dodal Nekvasil.

Nakonec z toho byla celkem vyrovnaná čtyřicetiminutovka, kterou Dukla vyhrála, ale rozdíl ve skóre už tak markantně nenarostl. „Nejvíce nás na zápasu štvou přesilovky, které jsme sehráli šíleně. Na druhou stranu je třeba říct, že početní výhody hrají komplet všechny čtyři lajny,“ tvrdí asistent trenéra Dukly, kterého naopak potěšilo napadání a rozehrávka v obranném pásmu.

Už dnes sehraje jeho tým další přípravný mač. Od 17.30 se představí na ledě extraligového Litvínova.

Havlíčkobrodští hokejisté si ale z vysoké porážky 3:11 těžkou hlavu dělat nebudou. „Nesmíme ji věšet. Dukla není soupeř pro nás, i když i takové zápasy jsou důležité, aby hráči věděli, že na sobě musí stále pracovat. Máme ještě dostatek času, abychom se na soutěž dobře připravili,“ říká Konečný, za jehož tým nastoupila i bývalá opora Miroslav Třetina. „Rádi bychom, aby zůstal, protože moc zkušených hráčů v týmu nemáme,“ uzavřel.