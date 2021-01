Žďárský útočník Gregar si zahrál hokej alespoň na rybníku. Chybí mu kabina

Neustále se udržuje v kondici, ale až poslední dva týdny si mohl pořádně zasportovat. Hokejový útočník druholigového Žďáru nad Sázavou Martin Gregar by byl přesto rád, pokud by se v letošním ročníku ještě dostal na zimní stadion. „Alespoň nějaký přátelský zápas by se do konce března snad mohl odehrát,“ věří sedmadvacetiletý útočník Plamenů.

Dobrou partu mají ve své kabině v posledních sezonách druholigoví hokejisté Žďáru nad Sázavou. | Foto: archiv Deníku

Jak sám přiznává, je povahou spíše optimista. I přesto už také on tuší, že tento soutěžní ročník je pro něj i jeho spoluhráče odpískaný. „Asi už to tak dopadne, to je prakticky stoprocentně jisté,“ potvrdil Gregar. Jednu touhu ovšem pořád má. „Věřím, že se na led do konce března ještě na chvíli dostaneme a sehrajeme nějaké přátelské zápasy. Těžko ovšem říci, jak to dopadne,“ přemítal. Vedle běhání a posilovny se mu od začátku ledna naskytla ještě jedna možnost pohybu. „S klubovými spoluhráči jsme ve Žďáře připravili rybník u Vodojemu, kde se tak může hrát rybníkový hokej,“ popisoval. Zvýšená tréninková intenzita ihned přinesla Novému Veselí první úspěch Přečíst článek › On sám má i jiné možnosti. „Jelikož pocházím z nedalekého Ostrova nad Oslavou, využívám hodně možností na rybnících v jeho okolí,“ sdělil. Možná ještě více než samotný hokej postrádá útočník Plamenů kabinu. „Ono to spolu jde ruku v ruce. Hokej, ale i sport obecně, nejsou jen o sportování jako takovém. Jde také o partu v kabině, kterou teď máme ve Žďáře skutečně výbornou. Asi nejsem jediný, komu chybí,“ postýskl si. Vzhledem k množství volného času si sedmadvacetiletý hokejista najde více času na televizi. „Sám už jsem se nachytal při tom, že sportovní přenosy sleduji mnohem více. Spousta sportů dohání zameškané části sezony, přenosy jsou prakticky každý den,“ těšilo Gregara.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu