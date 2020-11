Typickým příkladem je gólman druholigových hokejistů Žďáru nad Sázavou Jiří Sláma. Tomu přišla nynější pauza takřka vhod. „Vím, že to zní trošku paradoxně, ale opravdu pro mě přišlo přerušení soutěží v ideální době,“ usmál se zkušený brankář Plamenů.

A hned vysvětlil proč. „Na začátku října jsem začal s rekonstrukcí mého bytu. Poslední dva měsíce tak trávím volný čas prací na něm.“

O většinu prací se totiž jedenatřicetiletý strážce svatyně branky Žďáru postará sám. „Na začátku mi pomáhal kamarád, který mi s některými pracemi poradil. Navíc nejde o nějakou totální rekonstrukci, byť těch zásahů není zrovna málo,“ popisoval.

Skoro by se dalo očekávat, že na toto téma mohly proběhnout i nějaké narážky ze strany spoluhráčů. „Zatím jsem nic nezaznamenal. Je to ovšem způsobené především tím, že nejsme moc v kontaktu, proto žádné špičkování neproběhlo. Čekám ale, že až se znovu sejdeme, nějaké připomínky k tomu, jak se mi to pěkně sešlo, stoprocentně proběhnou,“ připomněl.