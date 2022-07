Po roce jste opět změnil dres. Jak jste spokojen s roční smlouvou ve Winnipegu? Se smlouvou ve Winnipegu jsem ohromně spokojen. Pokračuji v nejlepší hokejové lize na světě. O tu příležitost jsem nechtěl přijít a jsem rád, že to dopadlo. Ještě rok budu pokračovat v NHL a uvidím, jak se vše posune dál. Udělám všechno pro to, abych v NHL zůstal.

Jak vidíte aktuální brankářské obsazení v klubu a tím i svoji pozici?

Samozřejmě vím, že v týmu je jedničkou Connor Hellebuyck, což je jeden z nejlepších gólmanů v lize. Věřím, že nějaké zápasy dostanu. Bude se je snažit vyhrát, mít co nejlepší čísla a uvidíme, co se stane potom. Je to ošemetná situace. V podobné jsem už ale byl za Mikem Smithem, a podařilo se mi ho přechytat.

Zdroj: nhl.czV NHL budete působit ve čtvrtém klubu, z toho potřetí v Kanadě. Je vám tato země souzena?

Asi ano. (směje se) Říkal jsem si, že Kanada bude pro mě asi už uzavřená. Ale jak je vidět, tak není a vracíme se tam. Kanada má svoje kouzlo, a i když je tam zima, dá se to zvládnout. Vím, že tam je chladněji, už jsem tam párkrát byl. Ale není to zase tak velký rozdíl oproti třeba Calgary.

Co víte o Jets a jejich cílech?

Zatím jsem toho moc nezjistil. Samozřejmě jsem už hovořil s pár lidma z organizace, znám tam Adama Lowryho a Kristiana Reichla, takže tam nebudu úplně sám. Cíle má však každý tým v NHL podobné. Začíná to touhou mít co nejlepší základní část a postoupit do play-off, a potom se porvat o Stanley Cup. Domnívám se, že tady to bude stejné.

Zdroj: grafika DeníkNeuvažoval jste po sezoně o návratu do Evropy?

Věděl jsem, jak na tom jsem, a nějaké myšlenky na návrat do Evropy jsem měl. Uvědomoval jsem si, že poslední sezona nebyla z mé strany úplně ideální. Nedostal jsem moc prostoru, když jsem nastoupil, byl jsem nerozchytaný. Chytat jednou za měsíc není úplně ideální. Ale další šance v NHL přišla, za což jsem rád.

Jak budete vzpomínat na angažmá v Nashville?

Jenom dobře. Narodil se nám tam syn, to bylo to nejkrásnější. Získal jsem tam kamarády, o které již nikdy nepřijdu. Na to budu vzpomínat velice kladně. A hokejově? Každá zkušenost, i když je špatná, je dobrá, a já to tak beru.

Jaká bude vaše letošní příprava?

Letos přípravu pojímám jinak než v minulých letech, je trošku jinak zaměřená. Nyní probíhá její již šestý týden a silově i kondičně je na vysoké úrovni. Věřím, že přijedu dobře připraven.