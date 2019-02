Bohdalec, Světnov - Začíná to být skoro ohraná písnička. Potřetí za poslední čtyři ročníky bude mít finále Vesnické hokejové ligy stejné účastníky. Několikanásobný šampion z Bohdalce bude chtít Světnovu oplatit finálovou porážku z roku 2014.

Před rokem narušil hegemonii obou zmíněných celků Lísek. Ten se prokousal jednotlivými koly play-off až do finále, v němž poměrně překvapivě zdolal Bohdalec 2:1 na zápasy. Loňský triumf však Lísek neměl šanci obhajovat, protože své účinkování ve žďárské lize v létě ukončil.

„Myslím si však, že nebýt toho, že měl Světnov nějaké disciplinární problémy, byl by ve finále i před rokem," usmívá se Vladimír Jaša, vedoucí mužstva Bohdalce.

Mohlo by se zdát, že už je to pro oba soupeře rutina, to však z táborů letošních finalistů všichni rezolutně odmítají.

„Rutina to pro nás určitě není. Do finále se prostě pokaždé dostanou dva nejlepší celky soutěže. To, že jsme to v posledních letech většinou my s Bohdalcem, svědčí o kvalitě obou mančaftů," tvrdí vedoucí mužstva Světnova Pavel Štefan. Ten se svým družstvěm žádnou speciální taktiku na finálovou sérii nechystá.

„Ono se to snad ani nedá. Bude to spíše o tom, jak se na ledě momentálně rozloží síly, v jakých sestavách oba soupeři nastoupí. Může se stát cokoliv, hodně teď řádí chřipky, nic se nedá vyloučit. Pokud by kvůli tomu někomu vypadli dva, tři hráči, o gólmanech ani nemluvě, může to sehrát obrovskou roli," domnívá se Štefan.

Také v Bohdalci považují gólmany za klíčové muže v sestavách obou soupeřů. „Ať už světnovský Novák, tak i náš Majtner jsou nenahraditelní. Navíc my i Světnov máme v týmu nebezpečné střelce, kteří umí dávat góly. I na to se chceme zaměřit, proto jsme si vyříkali chyby, kterých jsme se v předchozích vzájemných duelech dopouštěli," sdělil Jaša.

Před začátkem finálové série těžko hledat favorita. Utká se první s druhým základní části Vesnické ligy. Čtvrtfinále i semifinále zvládly oba celky s velkou lehkostí, když neztratily jediné utkání a svým protivníkům nadělovaly slušné příděly.

„Podle mého finále nemá favorita, dopředu se nedá cokoliv předjímat. Ze starších hráčů cítím velké odhodlání vrátit titul do Bohdalce, u těch mladších lze pozorovat lehkou nervozitu. Ale věřím, že to zvládnou," dodal Vladimír Jaša.

„Je to otevřené. My sice nemáme na našem kontě tolik triumfů jako Bohdalec, ale jdeme se o 1. místo porvat s vervou. Rozhodnou drobnosti, které jednotlivé zápasy přinesou," kontruje Pavel Štefan.

První finálový zápas začíná na žďárském zimním stadionu v sobotu ve 20 hodin. Odveta, která už může celé finále rozhodnout, je na programu až v sobotu 19. března.