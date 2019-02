Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou – Do svého finále směřují také letošní sezony dorosteneckých hokejových soutěží. V nejvyšší soutěži staršího dorostu rozehráli hráči Žďáru nad Sázavou boje ve skupině o udržení. A zahájili je hodně smolně, když v derby podlehli Havlíčkovu Brodu brankou inkasovanou pár minut před koncem při vlastní přesilové hře.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Danko

Souboj s Bruslaři čekal také na mladší dorostence, ale před vlastními fanoušky. A bylo to znát. Mladé Plameny si totiž s tradičním rivalem dokázaly poradit a zvítězily těsně 3:2.



EXTRALIGA STARŠÍHO DOROSTU – O UDRŽENÍ

H. BROD – ŽĎÁR N. S. 1:0

Úvodní dvacetiminutovka utkání přinesla velmi pěkný, vyrovnaný a svižný hokej. Oba týmy se nejednou dostaly do šance, ale ani jednomu střelci se nepodařilo překonat skvělé gólmany na obou stranách. Oba týmy měly k dispozici několik přesilových her, ale ani jedno vyloučení nebylo potrestáno a do kabin se po první siréně odcházelo za bezbrankového stavu.