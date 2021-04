Dukla se dostala na začátku první části pod menší tlak i svou vinou. Kladno se díky dvěma přesilovkám usadilo v útočné třetině a obstřelovalo Žukova ze všech možných pozic, avšak marně. V obrovské šanci se poté ocitl Machala, který pláchl obraně, ale Žukov předvedl dva výborné zákroky. Až pak zahrozila Dukla, jenže Čachotský z levého kruhu v dobré pozici nezamířil mezi tři tyče. Dobrou jihlavskou pasáž zakončilo vyloučení hostů, jenže v přesilovce se domácí zmohli jen na jednu střelu, a tu Košarišťan pokryl. Až v plném počtu začalo být rušno před hostující brankou. Tři slibné šance v krátkém sledu ale úvodní gól nepřinesly.

Dukla si na úvod prostředního dějství zahrála další přesilovou hru, a mohla být ráda, že Kladno neudeřilo stejně jako ve středu. Tu největší příležitost měl totiž po brejku Machala, znovu se musel vytáhnout brankář s ruskými kořeny.

Hra začala mít spád až po šestadvaceti minutách, kdy se jihlavští více osmělili a předvést umění musel několikrát po sobě i Košarišťan. Na druhé straně měl před sebou odkrytou branku po parádním manévru Frye, ale koncovku nezvládl. Zanedlouho to zkoušel z otočky Jágr, Žukov byl pozorný. Rytíři se nedokázali prosadit ani v další hře pěti proti čtyřem a v úplném závěru neměla štěstí ani Dukla, která si ale vynutila další faul soupeře a do třetí dvacetiminutovky si nesla výhodu jednoho muže v poli.

Jenže finálové přesilovky jsou pro Duklu trápením. Naopak Kladno ukázalo, že si v nich věří. Když seděl na trestné Stejček, vzal osud utkání do svých rukou a na svou dlouhou hůl Jágr, který si vybruslil z levého kruhu a trefil se mimo dosah gólmana Jihlavy.

Po rychlé kombinaci mohl vrátit naděje domácím Lichanec, ale těsně minul. Ještě větší příležitost dostala Dukla, když šlo Kladno do třech a jihlavský výběr si zahrál sedmdesát vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Vyrovnání se však nedočkal. Po Jiránkově ráně olízl puk jen horní tyčku. A když už to vypadalo, že hosté těsnou výhru ubrání, v úplném závěru pykali za další trest. Do konce chybělo patnáct vteřin, když Fronk prostřelil Košarišťana.

Šlo se do prodloužení, které trvalo jen chvíli. Domácí chybovali při střídání, kladenští se dostali do přečíslení a Kubík vymetl šibenici. Tím srovnal sérii finále Chance ligy na 2:2.

Chance liga – finále

JIHLAVA – KLADNO 1:2p

Branky a nahrávky: 60. Fronk (Čachotský) – 45. Jágr (Snuggerud, Plekanec), 63. Kubík (Mikliš). Rozhodčí: Petružálek, Pražák – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Třetiny 0:0, 0:0, 1:1 – 0:1. Jihlava: Žukov – Dundáček, Bukač, Černý, Mareš, Bilčík, Strejček, Eliáš – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, Havránek – Jiránek, Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, V. Brož. Kladno: Košarišťan – Mikliš, Frye, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec, Jágr – Kubík, Marosz, Hlava – Melka, Pitule, Račuk – Jelínek, Machač, Bílek.

Stav série: 2:2.