Rozhodující zápas série, která se do Kladna přestěhovala za stavu 3:3, vidělo i dvě stě padesát fanoušků, včetně pár desítek jihlavských. Těm se ale zprvu nemohl průběh vůbec líbit.

Nikdo totiž nečekal, že už první část hodně odkryje karty. V úvodu to přitom nevypadalo, že bude Kladno držet trumfy. Sice první trest bez problémů ustálo, ale Dukla byla v dalších minutách aktivní a v jednu chvíli se musel Košarišťan hodně otáčet. Fronk nebezpečně vypálil a odražený puk hledal Illéš, ale obránce mu v zakončení zabránil. Dobrou střelou se prezentoval i Jiránek, také však neuspěl.

To Kladno ze své první šance, kterou mu nabídl obrovskou hrubkou v obranném pásmu Eliáš, udeřilo. Hlava vymetl šibenici. A než se hosté vzpamatovali, už prohrávali o dvě branky. V početní výhodě měla Jágrova přihrávka před branku oči, Marosz jen nastavil hůl.

Rytíři byli na koni a začali plenit jihlavské území. Kubík krásnou žabičkou překonal obrannou linii Jihlavy, za ní si nabruslil Marosz, rozhýbal Žukova, a pod levým betonem protlačil puk na místo určení. A to nebylo vše! Snovou jedenáctiminutovou pasáž korunoval Račuk, který to udělal za brankou a následně i před ní, bezvadně. Dukla rázem ztrácela čtyři branky, a brány do extraligy se zdály být takřka zavřené.

Jihlavští ale ukázali, že jsou bojovníci. Pětatřicet vteřin před první sirénou jim ohromě pomohlo vyhrané buly a střela Fronka, po níž poprvé kapituloval i domácí brankář. Gól do šatny a přestávka Dukle neskutečně pomohly. Hostů byl plný led. Zadražil v přesilovce trefil přesouvajícího se brankáře. Zanedlouho zkoušel šikovně tečovat Havránek, ale i jeho pokus pokryl Košarišťan.

Kladno si svou pasivitou koledovalo, až si vykoledovalo. Lichanec nejprve nabídku Čachotského poslal těsně vedle, ale následný reparát už forvard splnil na výbornou. Do odkryté branky snížil na 2:4. Rázem bylo o co hrát a domácí si museli hodně oddechnout, že přešili dvojnásobné oslabení. Pekr v něm napálil puk do horní tyče. I Kladenští pak mohli udeřit. Machala s Plekancem ujeli do přečíslení, ale prvně jmenovaný nedokázal uklidit puk za Žukova. Rytíři se trochu vzchopili a po závaru před jihlavskou brankou šermoval nebezpečně Pitule, ale zvýšit nedokázal.

Závěrečná část měla také náboj a nabídla spoustu šancí. Oba brankáři se ale činili. Na kladenské straně mohli udeřit Plekanec nebo Hlava, na jihlavské dvakrát Bilčík nebo Černý. Závěr gradoval a Dukla se hnala za kontaktní brankou. Místo ní ale v power-play Kladno výhru a postup pojistilo. Přes hradbu těl propálil puk do sítě Zacharčuk.

Chance liga – finále

KLADNO – JIHLAVA 5:2

Branky a nahrávky: 8. Hlava, 9. Marosz (Jágr, Snuggerud), 12. Marosz (Kubík), 19. Račuk (Zacharčuk, Hlava), – 20. Fronk (Harkabus, Illéš), 27. Lichanec (Čachotský, Havránek). Rozhodčí: Pešina, Hradil, Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 6:5, navíc Frye (Kladno) a Strejček (Jihlava) oba 10. minut OT. Využití: 1:0. Diváci: 250. Třetiny 4:1, 0:1, 1:0. Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk – Machala, Plekanec, Jágr – Hlava, Marosz, Kubík – Račuk, Pitule, Melka – Jelínek, Machač, Guman – Bílek. Jihlava: Žukov – Dundáček, Eliáš, Černý, Mareš, Bilčík, Strejček, Bukač – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, Havránek – Jiránek, Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, V. Brož.

Konečný stav série: 4:3.