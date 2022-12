Před čtyřmi lety například v dorostu během pětačtyřiceti zápasů sezony nastřílel jedenačtyřicet branek, plus přidal třicet pět asistencí.

Marek Tecl

narozen: 17. 2. 2000

hokejový útočník

kluby: Havlíčkův Brod, Mountfield HK, Dukla Jihlava (střídavé starty)

letošní bilance:

Havlíčkův Brod, 2. liga - 13 utkání, 8 gólů + 1 asistence

Dukla Jihlava, 1. liga -3 utkání, bez bodu

I letos se mu dařilo v brodském áčku. Ve třinácti zápasech druhé ligy zaznamenal osm gólů. Vysloužil si tak šanci o ligu výše. Za Duklu odehrál poslední tři zápasy. „Užívám si tu příležitost hodně. Je to pro mě posun v kariéře a změna oproti druhé lize. Věřím, že jsem předvedl i dobré výkony,“ těší se ze současných dnů Tecl.

Osobně zatím vstřebává vyšší náročnost nové soutěže. „Největší změnou je systém hry. Druhá liga je taková více rozlítaná,“ porovnává.

V jihlavském dresu dosud žádný zápis do statistik neprovedl. „Na všechno je tam daleko méně času. Hráči v první lize jsou vyspělejší, šikovnější. Navíc tahle soutěž je celkově rozhodně rychlejší a tvrdší,“ uvědomuje si Tecl.

Do slavného klubu přišel v době, kdy tým sbíral spíše porážky než pozitivní výsledky. „Když se týmu nedaří a nějaké zápasy za sebou se prohrají, není to nic příjemného. Hlavy dole jsem ale v kabině nenašel. Spíše chtěl každý pracovat na tom, aby se to zase zvedlo. Doufám, že teď po poslední výhře už to bude jenom lepší,“ popsal své čerstvé pocity brodský rodák.

Dukla odvrátila další pád dolů. Úleva, na tým už padala deka, oddechl si Ščerban

Po poslední výhře nad Pardubicemi čeká na Duklu pár domácích zápasů. Především sobotní bitva s předposlední Slavií Praha bude mít velkou důležitost. „Určitě vyhrajeme,“ je přesvědčen Tecl. „Já osobně chci vyhrát každý zápas, takže jsem přesvědčen, že budeme opět bodovat. Nejlépe za všechny tři body.“

O své budoucnosti i o tom, v kterém dresu a kde nastoupí příště, příliš nespekuluje. „Tohle je otázka pro trenéry, kteří si to řeší mezi sebou,“ zůstává v klidu Tecl. „Pokud budu mít volno, nebo mě budou v Brodě potřebovat, určitě rád nastoupím. Pokud se dostanu do sestavy, měl bych ale v sobotu hrát za Duklu.“