Dukla začala na ledě druhého Vsetína na výbornou. Už v šesté minutě Meluzín vystihl špatnou rozehrávku domácích a poslal hosty do vedení. Za další tři minuty ovšem Valaši v početní výhodě vyrovnali – 1:1.

Podobný scénář se opakoval také v prostřední části. Miškář v přesilovce vrátil hostům vedení, už za osmnáct vteřin ovšem domácí opět vyrovnali – 2:2.

Vítězný gól obstaral v čase 44:54 Harkabus, který potrestal další zaváhání defenzivy Vsetína. Domácí pak dostali v úplném závěru zápasu výhodu přesilové hry, při níž navíc odvolali gólmana. Místo vyrovnání ovšem Dukla do prázdné branky dvakrát trestala – 2:5.

„Obraz naší hry z posledních zápasů, když se nám nedařilo, byl tentokrát úplně odlišný. Tým si zaslouží pochvalu za to, co na Lapači předvedl. Hlavně třetí třetina byla z naší strany parádně zvládnutá. Zaslouženě jsme zápas dotáhli do vítězného konce a můžeme si užít volno před reprezentační pauzou,“ usmíval se asistent trenéra Dukly Karel Nekvasil.

Roli favorita splnili hokejisté Třebíče. Lídra tabulky poslal proti předposledním Pardubicím do vedení v přesilové hře Bittner. Ten samý hráč pak v prostřední části po úniku zvýšil na 2:0.

Zdramatizování zápasu přišlo v závěrečném dějství, když Svoboda využil přesilovku hostů. Definitivní rozhodnutí pak ale po přihrávce Dočekala zařídil Psota – 3:1.

Třebíč si tak upevnila své vedení v tabulce. „Bez čtyř útočníků základní sestavy jsme vsadili všechno na jednu kartu. Od prvního střídání jsme cítili z mužstva energii, že chce ten zápas zvládnout. Hodně nám pomohl především druhý vstřelený gól. Hráčům musím poděkovat za obrovskou pracovitost, neskutečnou zodpovědnost a obětavost,“ pochválil svůj tým kouč Třebíče Kamil Pokorný.

Druhá nejvyšší hokejová soutěž má nyní více než týdenní reprezentační přestávku. V dalším kole se hokejisté Horácké Slavie Třebíč v neděli představí na ledě Zlína, o den později přivítá Dukla Jihlava v jindřichohradeckém azylu mužstvo Litoměřic.

CHANCE LIGA - 45. KOLO

VSETÍN – JIHLAVA 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. Holec (Klhůfek), 26. Voženílek (Půček, Klhůfek) – 6. Meluzin (Kočí, Chlubna), 26. Miškář (Menšík, Handl), 45. Harkabus, 59. Karabáček (Menšík), 60. Pořízek (Miškář, Kolář). Rozhodčí: Zubzanda, Grygera – Hanzlík, Dědek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Dukla Jihlava: Neužil – Dundáček, Haman, Kolář, Vala, Bilčík, Dvořák, Kočí – Havránek, Skořepa, Pořízek – Harkabus, Miškář, Karabáček – Cachnín, Menšík, Chlubna – Meluzin, Handl, Brož.



TŘEBÍČ – PARDUBICE B 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Bittner (Klímek, Bořuta), 28. Bittner (Psota), 53. Psota (Dočekal, Bittner) – 49. Svoboda. Rozhodčí: Skopal, Cabák – Roischel, Blažek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Hor. Slavia Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Forman, Furch, Poizl, Vodička, Fajmon – Dočekal, Bittner, Psota – Klímek, Malý, Ferda – Pšenička, Michálek, Sedláček – Michalčuk.



Další výsledky 45. kola: Slavia Praha – Kolín 6:3, Prostějov – Zlín 5:1, Přerov – Frýdek-Místek 1:3, Sokolov – Poruba 6:7 sn, Litoměřice – Šumperk 3:0.



TABULKA

1. TŘEBÍČ 45 25 4 3 13 123:98 86

2. Vsetín 45 26 1 1 17 133:104 81

3. Poruba 44 20 8 3 13 140:110 79

4. Prostějov 45 21 4 7 13 127:119 78

5. Litoměřice 44 20 5 5 14 139:121 75

6. Přerov 44 17 5 11 11 112:100 72

7. Zlín 45 17 5 5 18 123:115 66

8. Slavia Praha 45 18 4 4 19 123:117 66

9. JIHLAVA 45 18 2 5 20 112:130 63

10. Frýdek-Místek 45 16 5 4 20 112:117 62

11. Kolín 45 15 6 4 20 126:130 61

12. Sokolov 44 15 4 5 20 110:145 58

13. Pardubice B 45 10 6 5 24 113:136 47

14. Šumperk 45 9 7 4 25 116:167 45



Program 46. kola Chance ligy (neděle 12. a pondělí 13. února): Zlín – HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ (NE, 15.30), Vsetín – Sokolov, DUKLA JIHLAVA – Litoměřice, Poruba – Slavia Praha (vše PO, 17.30), Šumperk – Prostějov, Pardubice B, Frýdek-Místek – Kolín (vše PO, 18.00).