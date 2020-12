Dukla šla po čtvrtečních zápasech do čela Chance ligy. Poslala ji tam výhra 3:2 v prodloužení ve šlágru na ledě Poruby, která byla v čele před Jihlavou jen o skóre. Že se role vymění zařídila narychlo domluvená výpomoc z extraligové Olomouce.

Chance liga - 15. kolo

SOBOTA 5. listopadu: JIHLAVA - Kolín, Benátky - Havířov, Prostějov - Litoměřice, Ústí n. L. - Vsetín (vše 16.00), Frýdek-Místek - Slavia Praha, Šumperk - Vrchlabí, Sokolov - Kladno, Kadaň - Přerov (vše 17.00), TŘEBÍČ - Poruba (17.30).

Z Hané dorazil k utkání Joshua James Mácha. Teprve osmnáctiletý forvard zaskakoval za zraněného Tomáše Čachotského, a uvedl se více než dobře. Byl jak u prvního gólu Dukly, kdy jeho střelu dorazil do odkryté branky Fronk, tak u toho posledního. Rozhodujícího. V prodloužení se trefil obratně k tyči. „Jsem hlavně rád za to, že jsme vyhráli. Dva body z Poruby jsou dobré a mé dva kanadské body jsou jen takovým bonusem, za který jsem rád,“ hodnotil pro jihlavský web Mácha.

Podle něj měla bitva prvního s druhým dobrou úroveň. „Hrál se hokej nahoru, dolu. Začali jsme dobře, ale ve druhé třetině jsme trošku přestali hrát. Pak jsme ale bojovností urvali zápas na naší stranu,“ potěšilo ho. „Měl bych za Duklu hrát ještě v sobotu proti Kolínu a pak se uvidí,“ doplnil nadějný hokejista, který je členem reprezentačních mládežnických výběrů.

A právě Kolín je dnešním soupeře Jihlavy, která bude mít výhodu domácího prostředí a také jasný cíl. Potvrdit roli papírového favorita. Kdy jindy se vrátit na vítěznou vlnu než v souboji s nováčkem, se kterým se v ostrém soutěžním utkání o body ještě nikdy neutkala.

Jihlavští tak mohou těžit maximálně jen ze záznamů zápasů, které kozli odehráli. A přestože se krčí u dna prvoligové tabulky, není radno je podceňovat. Jasně hovoří výsledky. Kromě prvního debaklu od Kladna prohráli pětkrát velmi těsně. Tři zápasy o jediný gól, dvě porážky byly až v prodloužení. Kolín dokázal porazit Vsetín a ve čtvrtek zvládl i důležité utkání se Šumperkem.

Třebíčští hokejisté se před dnešní domácí výzvou a soubojem s ostravskou Porubou musí vzpamatovat ze čtvrtečního debaklu 1:7 od pražské Slavie. „Co k tomu říct… Škoda slov. Někdy má každý tým zápas blbec a my si ho vybrali právě dnes. Ani jeden gól jsme nedostali z nějakého souvislého tlaku. Všechny góly jsme dostali strašně jednoduše,“ hlásil po utkání pro klubové stránky útočník bílých hvězd Michal Vodný.

Přitom duel s favoritem tak jasný být nemusel. Za stavu 2:1 trefil tyčku. „V této fázi zápasu jsme tlačili na vyrovnání, konkrétně já to měl při té přesilovce dvakrát na lopatě, jenže místo toho, aby to bylo 2:2 a zápas měl úplně nový náboj, dostaneme v rychlém sledu tři triviální góly,“ pokrčil rameny.

Z porážky si ale hlavu v Třebíči nelámou. Není na to čas. „Nemá to smysl, abychom se v tom nějak dalekosáhle rýpali. Zítra (dnes – pozn. autora) začíná nový den a my do něj musíme jít s čistou hlavou,“ plánuje Vodný a vyhlíží domácí duel s Porubou, která je druhá. Ačkoliv Horácká Slavia ji před sezonou dokázala zdolat. „Příprava je v této chvíli naprosto irelevantní, tohle je nová soutěž. Náš výkon hlavně musí být o dost lepší a koncentrovanější než v Praze,“ dodal Michal Vodný na klubovém webu.