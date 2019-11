Jihlava – Zažije dnes Horácký zimní stadion po úterním koncertu kapely Lucie další koncert, ten hokejový? Fanoušci jihlavské Dukly by byli určitě rádi, kdyby jejich tým na domácím ledě naplno bodoval a dál živil naději play-off. To ale musí porazit Porubu.

Na stadionu HC Dukla Jihlava. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Jihlavský výběr má za sebou úspěšný pondělní výjezd do Chomutova, kde vyhrál 3:1. Byl tenhle zápas už podle představ trenéra Viktora Ujčíka? „Podle představ byly body, to je super,“ vyzdvihl výhru. „Podle představ bylo vše, co se týče pohybu hráčů a nasazení, vyklekávání střel, obětavosti. Byl tam cítit takový ten zdravý týmový duch. Ještě bych si ale představoval lepší řešení útočných situací a lepší střeleckou produktivitu. Ale my musíme jít krůček po krůčku. Hlavní je, že jsme vyhráli,“ doplňuje.