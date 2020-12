Sobotní zápasy byly jako den a noc. Jihlavští hokejisté si vybrali slabší chvilku a na ledě ve Vrchlabí zvládli jen první třetinu, v těch zbývajících vládli domácí. Jejich hru ocenil i kouč Ujčík. Jeho třebíčský kolega, asistent trenéra Dolníček také chválil, ale svůj tým. Ten totiž doma plnil pokyny a díky tomu porazil silný Vsetín.

Chance liga v sobotu nabídla velmi atraktivní partii, ve které vrchlabští hokejisté překvapivě udolali favorita z Jihlavy. | Foto: Deník / Tomáš Otradovský

Jihlavská Dukla přijela z Vrchlabí s prázdnou. Z nepovedeného vystoupení byla porážka 2:4. „Myslím, že to byl den blbec. Už od rána to bylo na rozbruslení takové ospalé. Týmu to od začátku nešlo, nedělali jsem ty věci, které přinesly úspěchy v minulých zápasech,“ všiml si jihlavský trenér Viktor Ujčík.