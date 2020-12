Před necelým týdnem skončila dosavadní vynucená přestávka také pro hokejové kluby z Vysočiny ve druhé lize. Shodně ve čtvrtek totiž vyjeli poprvé na led hokejisté všech těchto tří mančaftů.

Po skoro dvouměsíční přestávce se opět začali připravovat jak hokejisté Žďáru nad Sázavou (v černých dresech), tak i Havlíčkova Brodu (v bílých dresech). | Foto: archiv Deníku

Nováček z Velkého Meziříčí toho zatím příliš neodehrál. „Jsou to bezmála dva měsíce, co jsme vypadli z tréninku. Na pohybu hráčů to bylo znát. To, co hráči od srpna do října nabrali, je pryč, začínáme de facto od nuly. Je to restart soutěže, ale i restart přípravy,“ sdělil kouč Horáckého hokejového klubu Karel Vejmelka.