Během přestávky po první třetině fanoušci zasypali led plyšovými hračkami, které následně poputují dětem do nemocnic v Jihlavě, Třebíči a Pelhřimově.

V ten okamžik se rozhodně lépe cítili hokejisté Jihlavy, kteří po úvodní periodě vedli 2:1. „ První třetina byla z naší strany ještě slušná. Ale bohužel bolest celého začátku sezony z naší strany je proměňování šancí, tlaku do brány a celkově našeho projevu,“ postýskl si kouč Dukly Viktor Ujčík.

Svá slova následně rozvedl. „Za stavu 2:1 jsme měli přesilovky, klasicky jsme z nich nic nedali. Soupeř dostal první a hned ji proměnil,“ našel odlišnost ve výkonu mezi oběma protivníky.

Od druhé třetiny už stříleli góly pouze hosté. Nasázeli jich do branky Jihlavy hned pět a vyhráli tak vysoko 6:2. „Třebíč dokáže ve speciálních formacích dávat góly, zatímco my ne, naopak ještě inkasujeme. Myslím si, že to je ten největší rozdíl mezi oběma týmy,“ komentoval.

Výkon Horácké Slavie však zkušený kormidelník Jihlavy vysoko ocenil. „Musím soupeři pogratulovat. Druhá a třetí třetina už byly de facto jen o jednom týmu na ledě. Hosté měli lepší pohyb, byli silnější v osobních soubojích a po zásluze zápas zvládli a vyhráli.“

Přesto jihlavský lodivod neskrýval, že byla prohra 2:6 hodně nečekanou fackou. „Byla to noční můra, já stále doufal, že se z toho probudím,“ dodal Ujčík.

Hodnocení ze strany vítězného celku nedělního derby bylo zrcadlově obrácené. „První třetinu jsme neodehráli vůbec dobře. Jihlava měla lepší pohyb, nastoupila na nás a dostala nás pod tlak. My jsme v pohybu dvacet minut zaostávali, měli jsme také pomalá řešení situací,“ viděl asistent trenéra hokejistů Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

Navíc hosty dostala dolů druhá inkasovaná branka, kterou rozhodčí zápasu dlouho rozebírali. „K druhému gólu se nechci vůbec vyjadřovat, tam ať si každý udělá obrázek sám. My jsme z toho byli takoví zaskočení, přepadení,“ neskrýval asistent Třebíče.

Právě poněkud sporná situace ale paradoxně hosty nakopla. „V kabině jsme si řekli, že je to derby a že musíme zlepšit pohyb, mít větší hlad po vítězství. Myslím, že si to kluci vzali k srdci,“ těšilo jej.

Dalších čtyřicet minut pak hosté zápasu vládli. „Od druhé třetiny jsme převzali iniciativu my a byli lepším týmem. Myslím si, že jsme to zaslouženě dotáhli do úspěšného konce. Jihlavu jsme už pak k ničemu nepustili a výborným týmovým výkonem body vybojovali,“ dodal Barvíř.