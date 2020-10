Na poměrně vydařenou loňskou sezonu v nejprestižnější hokejové klubové soutěži světa by Martin Nečas rád navázal. Jedenadvacetiletý útočník proto nenechává nic náhodě. „Připravuji se s kondičním trenérem, doma jsem si vytvořil malou posilovnu,“ popsal Martin Nečas.

Martine, co právě v těchto dnech děláte?

Momentálně se připravuji na novou sezonu. Vzhledem k současným omezením jsem si udělal vlastní posilovnu, kde nabírám kondici. Trénujeme spolu s kondičním trenérem a je to docela fajn.

Vyjel jste už také na led?

Párkrát jsem si byl zabruslit, ale šlo jen o takové protažení. Vypadá to, že nový ročník NHL začne nejdříve v lednu, takže není kam spěchat.

Vraťme se ještě k předešlé, kvůli covidu-19, hodně atypické sezoně. V play-off jste z kvalifikace postoupili přes New York Rangers, ale hned poté vám vystavil stopku Boston. Byla prohra 1:4 na zápasy velkým zklamáním?

Vždycky je to zklamání, ale co se dá dělat. Tu sérii jsme neodehráli nejlépe, dva zápasy jsme Bostonu doslova odevzdali. Klíčový byl čtvrtý zápas, kdy nám odskočili do stavu 3:1.

Všechny zápasy byly ale nesmírně vyrovnané…

To je pravda, byť konečný výsledek série nakonec vypadá suverénně. Pokaždé rozhodovaly jen maličké chybičky, které jsme bohužel vyrobili a oni je potrestali. V každém případě to ale byla velká zkušenost. Doufám, že příští rok se do play-off dostaneme znovu, snad už se bude hrát i před fanoušky. S nimi je to totiž něco úplně jiného. Samozřejmě vyhrát Stanley cup je pořád stejným zážitkem a pomyslným vrcholem, výhra v něm se počítá stejně, ať už s diváky, nebo bez nich.

Odletěl jste hned po vypadnutí z play-off do Česka?

Ještě jsem zůstal pár dní v Carolině, hodně jsem se věnoval golfu. Přibližně po týdnu jsem letěl domů, odkud jsem s přítelkyní vyrazil na dovolenou do Řecka. Poté přišel na řadu odpočinek, navštívil jsem rodiče a začal trénovat v Praze.

Takže se nepřipravujete ve Žďáře?

Teď už opět ano. Začal jsem v Praze, jen na víkend se občas stavil za rodiči. Po uzavření sportovišť jsem se ale vrátil do Žďáru, kde mám potřebné zázemí.

Někteří vaši vrstevníci začali novou sezonu v dresu českých klubů, třeba váš mládežnický spoluhráč ze Žďáru Martin Kaut v Pardubicích. Neuvažoval jste o něčem podobném v barvách Komety Brno?

Vím o tom, že někteří kluci tu hrají, jenže já jsem v rozdílné situaci. Zadina, Hronek či Chlapík loni v NHL se svými kluby vůbec nepostoupili do play-off, Martina Kauta do něj Colorado pro změnu nevzalo. Z toho důvodu měli od hokeje delší přestávku. Tu já naopak neměl. Místo toho jsem na podzim měl aspoň dost času na regeneraci a následnou přípravu, čehož jsem využil. Navíc pokud vím, tak o něčem podobném Carolina ani na chvíli neuvažovala.

Můžete porovnávat. Jak vypadá situace v souvislosti s covidovou pandemií za mořem a naopak v Česku?

Je to jen můj pocit, ale přišlo mi, že v severní Americe z toho lidé tolik nezmatkovali. A to jak politici, tak i obyčejní lidé. Zdálo se mi, že dál žijí stejný život jako předtím, jen uvnitř budov nosí roušky.

Jak vypadá váš plán pro nejbližší týdny?

Pokud nový ročník NHL začne prvního ledna, o čemž se vedly spekulace, začal by kemp první prosincový den. V tom případě bych za moře letěl koncem listopadu, abych tam byl pár dní dopředu a zvykl si na časový posun.

Takže do té doby se budete dál připravovat ve Žďáře?

Přemýšlel jsem nad tím. V Česku se v posledních dnech všechno zavírá, což je v USA volnější. Jelikož ale mohu trénovat doma, kde mám i kondičního trenéra, zůstávám tady. V opačném případě bych asi odletěl za moře.

Máte informace o tom, nakolik se kádr Caroliny oproti minulé sezoně změní?

Přiznám se, že nevím, co má vedení v úmyslu. Pokud vím, tak zatím ani neproběhl žádný větší trejd. Nějaké drobné změny se udály, ale nic zásadního, takže opravdu nevím.

Předpokládám, že vy osobně budete chtít navázat na podařený loňský ročník?

Na to, že šlo o moji první sezonu v NHL, to nebylo špatné. Chci se od toho odrazit a být týmu ještě více prospěšnější. Samozřejmě si dál budovat místo a pomáhat mužstvu, co to půjde. Snad se mi v tom bude dařit.