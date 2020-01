LÍSEK – BYSTŘIČTÍ SOKOLI 3:12

Branky a nahrávky: P. Svoboda 2, Šejnoha (Brázda, Prudký, Vokurka) – Doležal 4, Sís 4, Marek Svoboda, Martin Svoboda, Michal Svoboda, Čermák (Marek Svoboda 3, Čermák 2, Martin Svoboda 2, Michal Svoboda, Doležal, Palosz). Třetiny: 1:1, 0:8, 2:3. Nejlepší hráči: Kubík – Doležal.

TRPÍN – SÁDEK 3:8

Branky a nahrávky: Shisshkin 2, Král (Girgle, Březina) – Imramovský 3, Kabelka 2, Ptáček 2, Radiměřský (Imramovský 3, Ptáček 2, Kabelka, Měšťan, Radiměřský). Třetiny: 0:6, 1:0, 2:2. Nejlepší hráči: nikdo – Imramovský.

STRACHUJOV – V. K. Ž. 5:3

Branky a nahrávky: Hejtmánek, M. Jun, Měšťan, Vetešník, Zdražil (Ročárek 2, Hutlas, Lorenc, Šmída) – Šmída 2, Šejnoha (Oliva, Šmída, Šejnoha). Třetiny: 3:1, 1:1, 1:1. Nejlepší hráči: Sáblík – Šmída.

PÍSEČNÉ – ZELENÁČI 5:0 kont.

1. Sádek 11 10 0 0 1 89:35 30

2. Bystř. Sokoli 11 8 1 0 2 69:33 26

3. Strachujov 11 8 1 0 2 80:49 26

4. V. K. Ž. 11 6 0 1 4 65:54 19

5. Písečné 11 4 0 1 6 52:56 13

6. Trpín 11 4 0 0 7 46:72 12

7. Lísek 11 1 0 0 10 38:106 3

8. Zelenáči 11 1 0 0 10 45:79 3

1. LIGA

OPAJDA – BUKOV 1:5

Branky a nahrávky: Střešňák (Jokl) – J. Večeřa ml. 2, F. Šikula, T. Trávníček, Zbořil (Sýkora, J. Trávníček, T. Trávníček). Třetiny: 0:2, 0:1, 1:2. Nejlepší hráči: Střešňák – J. Večeřa ml..

NOVÁ VES – MAOŘI 7:0

Branky a nahrávky: Kejda 2, Vojtěch 2, Havlát, Hatlák, Horký (Kejda 2, Glos, Havlát, Horký, Hudec, Vojtěch). Třetiny: 0:0, 1:0, 6:0. Nejlepší hráči: Havlát – Štourač.

PIKÁREC – ROŽNÁ 9:4

Branky a nahrávky: L. Jaša 3, Kovář 2, M. Krejčí, F. Kudiovský, Smažil, V. Jaša (J. Vařejka 2, Odehnal 2, F. Broža, V. Jaša, Ventruba) – Trávníček 2, Soudek, P. Kučera (T. Sýkora, Vyžrálek, Trávníček). Třetiny: 3:1, 1:2, 5:1. Nejlepší hráči: Kovář – Trávníček.

NYKLOVICE – BOLKS 7:6 sn

Branky a nahrávky: Heger 3, M. Dostál, Koutný, V. Pachovský (Štětina 2, Koutný 2, Dvořáček, Novotný) – V. Krytinář 3, D. Krytinář, Tálský, Zechmeister (J. Krytinář, Kvasnica, Zechmeister). Třetiny: 3:2, 1:3, 2:1. Nejlepší hráči: Heger – V. Krytinář.

1. Nová Ves 10 9 0 0 1 84:33 27

2. Opajda 10 8 0 1 1 62:28 25

3. Bukov 10 6 1 0 3 42:22 20

4. Pikárec 10 6 0 0 4 42:39 18

5. Nyklovice 10 4 1 1 4 52:41 15

6. Bolks 10 3 2 1 4 39:44 14

7. Rožná 9 3 0 1 5 51:54 10

8. Maoři 10 1 0 0 9 33:65 3

9. Koroužné 9 0 0 0 9 19:98 0

Program 12. kola BHL (pátek 10. – neděle 12. ledna): Maoři – Koroužné (pá, 21.15), Zelenáči – V. K. Ž. (so, 11.00), Nyklovice – Opajda (so, 13.00), Sádek – Bystřičtí Sokoli (so, 15:00), Rožná – Bolks (so, 20.00), Trpín – Písečné (ne, 16.00), Bukov – Nová Ves (ne, 18.00), Strachujov – Lísek (ne, 20.00).