V závěru loňského kalendářního roku vypsala Národní sportovní agentura dotační výzvu Sportovní infrastruktura, která se týká investic klubů nad deset milionů korun.

Na to ve Velkém Meziříčí prakticky okamžitě zareagovali. „Ještě před vánočními svátky město odeslalo žádost o dotaci na rekonstrukci. Právě město, jehož příspěvková organizace Sportoviště VM má provoz stadionu na starosti, řeší veškeré technické náležitosti,“ nastínil Juda.

Podle jeho slov je rekonstrukce nezbytně nutná. „Město už před časem vypracovalo plán postupné rekonstrukce jednotlivých sportovišť. Nejprve přišel na řadu fotbalový stadion, po něm atletický ovál, teď bychom, na základě našich požadavků, měli být na řadě my,“ popsal.

Současně jednatel velkomeziříčského klubu popsal, proč už je nejvyšší čas. „Stadion je v provozu od prosince roku 1995. Beton pod ledovou plochou už je tak notně popraskaný. Mantinely jsme v roce 1998 získali z Jihlavy, která tehdy modernizovala Horácký zimní stadion. Dá se tak říci, že pamatují slavnou éru Oldy Válka a jeho generace. Navíc nám chybí vzduchotechnika a modernější chlazení, abychom mohli jet více měsíců v roce,“ dodal Juda.

Město Velké Meziříčí nyní čeká, jak s žádostí o dotaci uspěje. „Vyjádření bychom snad měli dostat do konce února. Celkové náklady rekonstrukce by vyšly na osmdesát milionů korun. My jsme zažádali o padesát milionů, což je nejvyšší možná částka. Zbytek by pak muselo pokrýt město ze svých zdrojů,“ prozradil Michal Hořínek, ředitel příspěvkové organizace Sportoviště VM.

Ten dále rozvedl, co vše bude nutné opravit. „V první řadě hrací plocha, kde jsou potřeba nový beton, chlazení, mantinely a vzduchotechnika. Bude potřeba zbourat starou strojovnu a vybudovat novou. Kompletní rekonstrukcí projdou šatny, které se navíc dočkají rozšíření,“ naznačil.

Pokud vše půjde podle plánu, letos by se vše připravilo tak, aby se příští rok mohly zahájit práce. Doba, po níž bude rekonstrukce probíhat, ještě není stanovená. „Nabízí se dvě varianty. Ta první znamená uskutečnit rekonstrukci naráz s tím, že by se jedna sezona musel odehrát jinde. Anebo ji rozdělit do dvou let bez omezení provozu,“ zmínil.

Nejde však jen o rozhodnutí města a klubu. „V případě přiklepnutí dotace má žadatel čas jen dva roky, kdy musí vše stihnout,“ řekl.

Osobně má jasno. „Kvůli tomu, aby se nepřerušovala městská liga, bych byl raději pro rozdělení na etapy. Může být pak problém soutěž obnovit,“ dodal Hořínek.