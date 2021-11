Výrazně mu sekundoval i mladší bratr Marek, který si zapsal sedm bodů za čtyři branky a tři přihrávky. „V dospělém hokeji se mi nikdy nic podobného nepovedlo. Možná někdy v žákovském věku. Ale v dorostu, juniorech nebo áčku, to vůbec,“ smál se pelhřimovský forvard Martin Hadrava v rozhovoru pro Deník.

Třicetiletý odchovanec pelhřimovského hokeje je velkým cestovatelem. Ve svém sportovním životopise má řadu zajímavých štací. „S hokejem jsem začínal v Pelhřimově, od šesté třídy do dorostu jsem byl v Havlíčkově Brodu. Poté jsem byl postupně v Hradci Králové, Slavii Praha a zpátky v Brodě. Nakonec jsem se vrátil do Pelhřimova,“ vypočítává Martin Hadrava.

Na chvíli oblékl i dres nejslavnějšího krajského klubu, Dukly Jihlava: „Tam jsem byl jenom na výpomoc v dorostu na sedm zápasů.“

Ve své jubilejní desáté sezoně v řadě v A týmu Pelhřimova prožívá premiéru ve vysočinské krajské soutěži. Po pádu z druhé ligy totiž hokejisté z města rekordů hráli v jižních Čechách.

Jaké je srovnání těchto soutěží? „V obou soutěžích jsou šikovní hráči. Přijde mi, že v jižních Čechách byla o něco lepší. Tady na Vysočině to bude asi jenom o čtyřech týmech,“ odhaduje Martin Hadrava.

Zatímco většina klubů na Vysočině si pochvaluje vyšší návštěvnost, pelhřimovský hráč zatím zůstává v hodnocení opatrnější. „To záleží určitě na soupeři, se kterým hrajeme. V jižních Čechách také lidé hodně chodili, třeba ve Strakonicích bylo vždy hodně diváků. Uvidíme, jak to bude v play-off tady.“

Nyní jej především těší bratrská spolupráce na ledě. „My spolu hrajeme docela dlouho, hráli jsme spolu již ve druhé lize. Brácha je šikovnej, podle mě je to nejlepší hráč v soutěži,“ cení si mladšího sourozence Marka Martin.

Pelhřimovští se netají ambicí ovládnout po jižních Čechách i Vysočinu. A možná si i po letech opět zahrát druhou ligu. „To je nejvíc otázka financí, jestli by nás někdo podpořil. My jako hráči jsme chtěli postoupit i v sezoně, kdy jsme vyhráli přebor v jižních Čechách. Ale zřejmě na to nebyly finance,“ uzavírá povídání Martin Hadrava.