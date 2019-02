Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod – Pekelná atmosféra, ale také hokej výtečné úrovně. Oba tyto atributy by mělo splňovat žhavé hokejové derby, k němuž ve středu dojde na zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Na Bouchalky v podvečer k dohrávce odloženého utkání 23. kola II. ligy – skupiny Střed dorazí Havlíčkův Brod, k vidění tak bude střet dvou aktuálně nejvýše postavených celků soutěže.

Středeční souboj hokejistů druhého Žďáru nad Sázavou (v černém) a vedoucího Havlíčkova Brodu (v bílém) vyloženého favorita opravdu nemá. Oba soky v tabulce dělí šest bodů, ale bilance letošních dosavadních vzájemných zápasů je vyrovnaná. | Foto: Petr Nedvěd

„Pokud prodáme to, co umíme, mohlo by to být výborné představení, které diváky pobaví,“ věří před utkáním trenér žďárských Plamenů Michal Konečný.

MŮJ DŮM, MŮJ HRAD

Zatím dvakrát v tomto ročníku na sebe oba nesmiřitelní rivalové narazili. A pokaždé se radoval domácí celek. Poslední zářijový den doma hráči Žďáru podtrhli výborný vstup do sezony a svého soupeře především díky závěrečné desetiminutovce zdolali 6:3. Na svátek svatého Martina to však byla v brodské Kotlině úplně jiná písnička. Především pět vstřelených gólů ve druhé třetině přineslo Bruslařům drtivou odvetu v poměru 8:1.

„Je to derby, to nemívá favorita. Nyní sice máme výsledky, ale třeba loni dával Brod každému nakládačku a u nás prohrál. Daří se nám teď dávat góly, osvědčil se také příchod Kuby Peslara do obrany. Udělali jsme určité korektury v sestavě, zkoušíme mladé hráče z dorostu, kteří se tempu také dokážou přizpůsobit. Můžeme být spokojeni, ale nesmíme se nechat ukolébat,“ zdvihá varovný prst kouč Plamenů.

Právě díky dvěma výhrám v letošním kalendářním roce, v nichž dohromady nasázeli patnáct branek, poskočili žďárští hokejisté na druhé místo tabulky. Na lídra ztrácí šest bodů, znamená to, že zkusí zabojovat o příčku nejvyšší?

„Naše postavení v tabulce tomu napovídá, proč se o to nepokusit. Nechci ale, aby nás to ve středu nikterak svazovalo, je to derby, přijde hodně lidí. Samozřejmě dál platí, že chceme jít do play-off v co nejlepším postavení, za případné první místo by se nikdo nezlobil,“ usmívá se Michal Konečný, podle něhož toto téma rezonuje také v kabině.

„Samozřejmě, že to hráči vnímají, každý chce být první. Pokud zopakujeme poslední výkony, určitě nejsme bez šancí. Svoji roli mohou sehrát i zranění, ale tím, že máme šikovné hráče ve starším dorostu, tak i neúčast čtyř zkušených hráčů jsme dokázali nahradit. Mám z toho radost, že kluci, kteří naskočí, prokazují svoji kvalitu.“

TAKTIZOVAT NEBUDOU

Hlavní pozor si bude muset Žďár dát na trojici Třetina, Endál, Milfait, která patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže.

„Víme, že mají první lajnu, která je schopná utkání rozhodnout. V těchto zápasech rozhoduje každý detail, což se ukázalo i v obou letošních případech,“ tuší kouč Plamenů, který chce sehrát otevřenou partii.

„Nemáme v plánu jakékoliv taktizování či vyčkávání, zanďoura hrát nehodláme. Máme čtyři lajny bruslařsky vybavených hráčů. Pokud prodáme to, co umíme, může to být parádní hokej, hlavně ať to lidí baví,“ přeje si Michal Konečný.

DRUHÉ DERBY V ŘADĚ

Hráči Havlíčkova Brodu okusí podruhé během čtyř dnů chuť derby. V sobotu doma zdolali Pelhřimov jen těsně 3:2. „V zápase jsme vyzkoušeli mladé hráče, kteří odehráli dobrý zápas. Se třemi body jsme spokojení, bylo to odbojované utkání. Jen jsme měli lépe naložit s přesilovkami, ty jsme zahráli špatně,“ hodnotil vítězný zápas proti Pelhřimovu trenér Bruslařů Václav Adam.

To, že je ve středu čeká ještě náročnější úkol, jsou si v Kotlině dobře vědomi. Pokud se ale Brodu podaří na Bouchalkách vyhrát, výrazně nakročí k celkovému triumfu v základní části.

„Ve Žďáře nás čeká prestižní derby, ale pro nás je to zápas jako každý jiný, ve kterém chceme uspět. Oproti Pelhřimovu budeme mít k dispozici první lajnu, která měla volno. Už se nám uzdravil Tomáš Semrád, na marodce zůstává pouze David Vala. Mrzí nás, že podle informací z obou táborů bude v prvních deseti minutách komorní atmosféra, kvůli tomu, že se zápas neodehrál v původním termínu 27. prosince,“ řekl asistent brodského trenéra Ladislav Fixa.

Středeční pikantní derby má na žďárských Bouchalkách úvodní buly v 18.00.



TOMÁŠ POHANKA

PETR VESELKA