Třebíč, Jihlava - Další derby letošní sezony je tady. V patnáctém kole první hokejové ligy se mohou fanoušci těšit na souboj mezi domácí Třebíčí a jihlavskou Duklou. Oba celky mají za sebou dva venkovní zápasy v řadě, ve kterých se jim ale příliš nedařilo.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Jihlava prohrála jak v Kadani, tak v Hradci Králové, Třebíč pak nestačila na Benátky a z Kadaně si odvezla bod za prohru v prodloužení. Oba týmy by tak dnes potřebovaly nutně bodovat.

„Utkání v Hradci nám ukázalo určité zlepšení. Věřím, že na něj navážeme a získáme tři body," tvrdí jihlavský trenér Petr Vlk.

Stejné plány má i jeho třebíčský kolega Kamil Pokorný: „Je to pro nás důležitý zápas, chtěli bychom vybojovat vítězství, protože hrajeme doma, a rádi bychom potěšili sebe i fanoušky."

Nejskloňovanějším jménem bude před vzájemným soubojem určitě to útočníka Lukáše Nahodila. Ten ještě v sobotu nastoupil za Jihlavu v Hradci Králové, v souboji dvou regionálních rivalů už ale nastoupí v červeném dresu s hvězdou na hrudi.

Třebíčskému vedení se tak povedlo dotáhnout do zdárného konce plán, který chtělo uskutečnit už před měsícem. „O Lukáše jsme měli zájem už tehdy. Je to náš odchovanec, má tu spoustu fanoušků, bydlí tady. Ale tenkrát muselo přijít rozhodnutí během jednoho, nebo dvou dnů a my jsme na to nebyli nachystaní. Jihlava byla rychlejší, konkrétnější a s Pardubicemi se domluvila," přibližuje Pokorný. „My jsme to ale nenechali stát, pracovali jsme na tom a výsledkem je, že Lukáš v derby nastoupí za nás," pochvaluje si.

Naopak jihlavský kouč si uvědomuje, že ztráta šikovného forvarda bude citelná. „Takový hráč by chyběl každému mužstvu. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo, a my s tím nic nenaděláme. Tohle je hokejový život a musíme se s tím vypořádat," tvrdí Vlk.

Zlepší koncovku?

Právě příchod Lukáše Nahodila by měl pomoci Horácké Slavii zlepšit produktivitu. V posledních třech utkáních se totiž prosadila pouze jednou, což také částečně zavinila rozsáhlá marodka třebíčského týmu.

„Máme hodně hokejistů, kteří hrají dobře a zodpovědně dozadu, ale zranili se kreativní hráči, jako je Kaut, Ostřížek, Káňa i Fořt. Když nejsou k dispozici čtyři hráči z prvních dvou lajn, tak to musí být cítit. I proto jsme rádi, že se nám podařilo Lukáše získat a doufám, že bude v ofenzivě cítit," věří stratég momentálně pátého týmu.

Těžké utkání čeká také havlíčkobrodské Rebely. Ti v sobotu konečně přerušili pětizápasovou šňůru porážek a přehráli Beroun 3:1. Na tento výkon by chtěli hokejisté z Kotliny navázat, přestože vědí, že je v Hradci Králové nečeká nic jednoduchého. „Hlavně musíme hrát dobře z obrany. A taky bychom měli zlepšit přesilovky, protože ty nám v poslední době nejdou," prozrazuje na klubovém webu recept na úspěch brodský obránce Tomáš Protivný.