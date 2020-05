Právě na jeho bedrech ležela největší tíha při rozhodování. „Klíčové byly finance, ty jsou pokaždé až na prvním místě. Naši partneři nám naštěstí zachovali přízeň. Všichni nás v nadcházející sezoně podpoří stejnou, nebo dokonce o něco větší částkou než v minulých sezonách. Moc nás to potěšilo a jsme jim za to velice vděční,“ ocenil Juda.

Tím ovšem jeho práce rozhodně nekončí. „Neznamená to, že bychom pro klub dál nehledali nové partnery, ta práce nekončí. Už jsme jich několik nových získali a dál v tom pokračujeme.“

Podobně jako v jiných koutech po celém Česku, i ve Velkém Meziříčí se obrátili s žádostí o zvýšenou podporu na vedení města. „S městem jsme v pravidelném kontaktu. Rada města nám přislíbila podporu, kterou doporučila červnovému zasedání zastupitelstva ke schválení,“ potěšilo manažera Horáků.

O jak velkou podporu by se mělo jednat? „Šlo by o poskytnutí částky, která by nám pomohla kompletně uhradit pronájem ledové plochy. Ale ještě to není definitivní, záleží na rozhodnutí a schválení zastupitelstva města,“ připomněl.

Nárok na postup si hokejisté Velkého Meziříčí zajistili svým triumfem v uplynulém ročníku Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska. Finanční rozdíl mezi krajskou soutěží a druhou ligou nebude malý. „Rozpočet se už nyní navýšil zhruba o polovinu. I přesto ale budeme určitě patřit k těm skromnějším klubům v soutěži. Dál se na tom snažíme pracovat, máme ještě několik měsíců, abychom dokázali získat nové sponzory,“ naznačil.

Ačkoliv se definitivní rozhodnutí dlouho odkládalo, jasněji už bylo daleko dříve. „V podstatě jasno jsem měl po tom, co jsem mluvil s hráči. Ti hned zkraje řekli, že je to pro ně sportovní výzva, kterou chtějí zkusit. Byli jsme tudíž nastavení tak, že uděláme maximum pro to, abychom do Meziříčí druhou ligu přivedli. A hráči, kteří ji vybojovali, si ji také mohli zahrát,“ uvedl.

Současný kádr Horáckého hokejového klubu však bude rozhodně potřebovat posílit. „Máme vytipované hokejisty, s kterými už jednáme. Chtěli bychom dvěma obránci vyztužit naši defenzivu a pak ještě přivést do klubu tři šikovné útočníky.“

Vzhledem k jeho hektickému tempu posledních týdnů se nabízí otázka. Stihl si manažer Meziříčí vůbec vychutnat úspěch, kterého hráči z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice dosáhli? Vždyť ve třetí nejvyšší soutěži Velké Meziříčí naposledy působilo v sezoně 2008/2009. „Klub na tom byl tehdy ekonomicky špatně, proto jsme museli zamířit do krajské soutěže. Teď momentálně je toho tolik, co musíme zařídit, že mi vědomí toho úspěchu prakticky ani nepřijde na mysl. Cíl však máme daný. Až se v září vhodí úvodní buly a my si budeme moci říci, jsme tam,“ zasnil se Juda.