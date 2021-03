Před rokem oslavili kulaté jubileum. Již od roku 2000 se na zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou každoročně hraje Vesnická hokejová liga (VHL). Letošní, jedenadvacátý ročník byl ovšem rekordně krátký. Kvůli omezením v souvislosti s covidem-19 se z něj odehrálo pouze jediné kolo. „Osobně budu navrhovat, pokud jde o výsledky, aby se letošní ročník anuloval,“ sdělil v rozhovoru pro Deník pořadatel VHL Karel Daniel.

Zřejmě by vás ani ve snu nenapadlo, že se letos odehraje ve VHL jen jedno kolo?

Asi vás překvapím, ale napadlo, a to hned několikrát. Už v létě jsem měl myšlenky, jestli má vůbec smysl soutěž zahajovat. Ale nezačít nic organizovat a nechat to na buď a nebo, to by také nebylo dobré. Potom jsme se o tom bavili i na předsezónní schůzce vedoucích mužstev, kde jsme se domluvili, že to zkusíme. Po rozvolnění a nástupu dětí do škol bylo ovšem pravděpodobné, že takový stav nemůže dlouho vydržet.

Věřil jste poté v průběhu času, že se VHL ještě rozběhne?

Po odehrání úvodního kola o prvním říjnovém víkendu bylo jasné, že toho moc nestihneme. Když pak vláda rozvolnila před Vánocemi, ani na minutu mě nenapadlo, že by se soutěž ještě nějakým způsobem rozjela a dohrála se byť jenom základní část.

Jak jste po administrativní stránce uzavřeli celý ročník? Bude se počítat do historie jako jedenadvacátý v pořadí?

To je otázka spíše pro vedoucí mužstev na předsezónní schůzku. Tu bych chtěl udělat dříve než v jiných letech, ale samozřejmě uvidíme podle toho, co nám situace dovolí. Osobně budu navrhovat, pokud jde o výsledky, aby se letošní ročník anuloval.

A pokud jde o další záležitosti?

Postih za „černého hráče“ a pokutu týmu Světnova si už mužstva odsouhlasila v anketě. Finančně mám soutěž uzavřenou, kromě zmiňovaného Světnova, který by měl pokutu zaplatit do konce tohoto týdne. Všechny vedoucí mužstev jsem oslovil e-mailem, aby uhradili vše z minulé sezóny i na celý letošní ročník s tím, že se domluvíme na všem ostatním na schůzce vedoucích mužstev.

Jak moc vás průběh letošní sezony (de)motivoval k dalšímu pokračování soutěže?

Samozřejmě je to pro mě velké zklamání. Máme totiž úplně nové webové stránky, kdy časomíra vyplňuje zápis přímo do počítače a on-line se to projeví právě na našich stránkách. Už jenom kvůli rozdělané práci se těším na další sezónu…

Máte nějaké zprávy o tom, že by třeba chtěl některý z celků v soutěži končit?

Zatím takové zprávy nemám, všichni mají de facto zaplaceno i na příští sezónu, takže nás bude zřejmě stejně jako v letošním roce. Bohužel díky chování viru mám velké obavy, aby se soutěže našeho typu mohly od srpna vůbec pořádat. Vždyť třeba dle současného PSA bychom museli splňovat druhý stupeň.

V loňském roce jste zavedl některé změny. Za jedno kolo se asi nemohly příliš osvědčit…

Největší změnou je zavedení nových webových stránek, které by svojí charakteristikou měly ulehčit ruční práci ve Wordu a Excelu. Navíc se zápis vyplňuje přímo při utkání a na stránkách jsou vlastně informace on-line. Dále jsem chtěl na schůzce vedoucích mužstev upravit, kdo všechno může ve VHL nastoupit, ale tyto změny neprošly.

Co příští ročník, připravujete nějaké změny či novinky?

Nejdříve ukončíme letošní ročník na schůzce vedoucích mužstev. Vydám také poslední zpravodaj podle rozhodnutí vedoucích mužstev. Mám v plánu upravit a odsouhlasit nové propozice, které jsou dost okleštěné, to považuji za zásadní změnu. Pokud se mi to podaří, současně se situace kolem covidu-19 zlepší a budeme moci sportovat, budu nadmíru spokojený.