Dukla naopak dala na svůj nezdar zapomenout kanonádou v Mostě.

Do dalšího derby šli Rebelové hodně odhodlaně a s cílem prodloužit vítěznou sérii šesti zápasů v řadě. Do první šance se dostal Vondráček, ale před odkrytou brankou na puk nedosáhl. Potom to zkoušel Kostourek, ten se dostal až před Čiliaka, ale obránce Třebíče byl hodně důrazný a Kostourka odstavil. V polovině první třetiny měli hosté výhodu přesilovky 5 na 3, při ní se měl mladý brodský gólman Dolejš co ohánět.

Následně se Dolejšovi podařilo vychytat Fořta, a tak se diváci v první dvacetiminutovce branky nedočkali. „V první třetině jsme byli o něco lepší a ukázala nám jakýsi návod na to, jak s takovým soupeřem hrát," nechal se slyšet třebíčský trenér Kamil Pokorný.

Po přestávce mohli jít do vedení Rebelové, ale na výborně chytajícího Čiliaka nevyzrál Endál a po něm ani Třetina. Podruhé v zápase se do úniku dostal Kostourek, ale byl zastaven na hranici faulu, který extraligový rozhodčí Jeřábek neviděl. Z tohoto zákroku si Kostourek odnesl zlomeninu lýtkové kosti.

Do vedení šla ve 23. minutě Třebíč, když se před Dolejšem prosadil Burian, kterého našel Ostřížek. Po této brance se diváci začali na chvilku bavit dobrým hokejem, hra se přelévala z jedné strany na druhou. Svěřenci trenéra Karla Dvořáka se snažili o brzké vyrovnání, ale Čiliak v brance hostí doslova čaroval. Dvě minuty před koncem druhé třetiny přišel pro Rebely trest. Obrovskou hrubku domácích zadáků potrestal Ostřížek, který si sjel až před Dolejše – 0:2.

Náporem domácích hráčů začalo třetí dějství, ale skvělý Čiliak byl pro ně prostě nepřekonatelný. „Ve třetí třetině hrál Brod dotíravý hokej, kdy se za každou cenu drali do brány. Jsem rád, že jsme to ubránili," řekla hvězda zápasu Marek Čiliak, který neinkasoval ve třetím zápase v řadě.

V závěru derby gradovalo, domácí sáhli ke hře bez gólmana, avšak Ostřížek pečetil výhru Třebíče do prázdné branky. „Třebíč opět potvrdila, proč má nejméně inkasovaných branek. V první třetině byli hosté jasně lepší, druhou a třetí jsme bojovali a jednou ta porážka přijít musela. Bohužel přišla v derby, ale musím soupeři pogratulovat," řekl sympaticky domácí kouč Karel Dvořák.

Hodně spokojeně vypadal na tiskové konferenci hostující trenér Kamil Pokorný. „Já jsem velmi rád, že jsme zde dokázali vyhrát. Jednak je to derby, a jednak jsme hráli proti lídrovi soutěže. Navíc proti nám stálo velmi kvalitní mužstvo. Zápas byl velmi složitý, ale díky obětavosti a obrovskému nasazení těchto mladých kluků, doplněných o čtyři zkušené hráče, s podporou gólmana Čiliaka se nám to povedlo a dokázali jsme porazit velmi kvalitního soupeře," chválil své mužstvo Pokorný.

První výhra venku

Kanonáda ve třetí třetině a čtyři využité přesilové hry, to byly hlavní trumfy Jihlavy během utkání v Mostě, ve kterém její hráči už potřetí v sezoně nastříleli soupeři sedm branek.

První tříbodová výhra venku se však nerodila lehce. Domácí měli lepší nástup do utkání a po patnácti minutách vedli 2:0. Duklu vrátil do utkání okamžitou odpovědí Kolafa.

Dukla ve druhé části díky slepeným brankám Podlipnika a Malce dokonale otočila stav, ale zápas se zlomil do své druhé polovina za nerozhodného stavu. Na 3:3 srovnal ze samostatného nájezdu Gengel.

To však bylo ze strany domácích vše, naopak střelecký uragán ve třetí třetině přivál Dukle další tři body do tabulky. Přestože Dukla proměnila čtyři přesilové hry, právě tuto činnost po utkání kritizoval asistent trenéra Patrik Augusta. „Měli jsme k dispozici spoustu přesilových her, které jsme ale nehráli dobře. Tím, že jsme přesilovky nehráli dobře, jsme dostali soupeře na koně," uvedl Augusta při pozápasovém hodnocení.

Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale Most byl hodně nepříjemným protivníkem. „Utkání bylo velice vyrovnané," uznal Augusta. „Ještě na začátku třetí třetiny nás dostal pod tlak, výbornými zákroky nás ale podržel gólman. Do vedení jsem šli v přesilovce, po výborné práci napadajícího Hubáčka, poté jsme hned proměnili další přesilovku, a to rozhodlo."