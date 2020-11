Dlouhý herní výpadek se na výkonech Dukly zřejmě nepodepsal. Jihlavští hokejisté získali pět bodů, ale co je podstatnější, kvalitu má i samotná hra. „Kdybychom v těchto výkonech pokračovali, budeme nadmíru spokojení. Oba týmy jsme přebruslili, i dovednostmi jsme je přehráli,“ potěšilo asistenta trenéra Karla Nekvasila.

Chance liga

DNEŠNÍ PROGRAM: Poruba – Kolín (16.00), Vrchlabí – JIHLAVA, Frýdek-Místek – Sokolov, Havířov – Litoměřice, Přerov – Ústí n. L. (vše 17.00), TŘEBÍČ – Vsetín (17.30).

Kromě toho si všiml, že je na hráčích znát obrovská chuť. „U všech je tam i neskutečná bojovnost, což je půlka výkonu,“ mne si ruce a hned zavtipkuje: „My jsme si s Viktorem (Viktor Ujčík – pozn. autora) z toho už dělali srandu, že je asi pošleme přes Vánoce zpátky do práce, protože to vypadá, že jim to v pauze pomohlo.“

Dobře naladění trenéři ovšem berou dnešní mač vážně. Jihlavu dnes od sedmnácti hodin čeká bitva ve Vrchlabí, které na konci září, těsně před koronavirovou stopkou, doma porazila 5:3. „Už jsme s nimi hráli, takže máme nějakou zpětnou vazbu a nachystali jsme i video. U nás hráli odstoupenou obranu, nešli po nás, ale tam to asi bude jiné. Možná vytvoří větší tlak a bude na všechno mnohem méně času,“ předvídá. „My doufáme, že po tak málo zápasech ani nemůže dojít k žádnému uspokojení. Vyhráli jsme jen dvakrát za sebou, to nic neznamená,“ odmítá Karel Nekvasil podcenění osmého celku tabulky.

Do zápasu už by měl zasáhnout Fronk. Chybět naopak bude z posledního duelu otřesený Kolář.

Horácká Slavia se dnes, stejně jako ve středu, představí doma. Od půl šesté vyzve Vsetín. „Každopádně chceme vyhrát,“ hlásí třebíčský trenér Jaroslav Barvíř, který ale ví, že bude potřeba podat lepší výkon než s Benátkami (3:6). „Samozřejmě víme, co nás tížilo. My si nepomohli v přesilových hrách, na které jsme se více zaměřili. A také musíme zlepšit pohyb, když jsme bez puku,“ má jasno.

Hostům patří čtvrtá příčka, domácí jsou poslední. Ačkoliv tabulka hodně zkresluje, Vsetín budí respekt. „Máme dostatek materiálu a kluci videa také viděli. Je to velice silný tým, hlavně do ofenzivy. Umí si vytvořit velký tlak a má dost dobrých hráčů,“ upozorňuje Barvíř. „Ale věřím, že se na to dobře nachystáme a zvládneme to.“

A jak bude vypadat sestava? „Až dnes (v pátek – pozn. autora) večer přijdou výsledky testovaných hráčů. Máme asi tři varianty sestavy. Uvidíme, jestli aspoň jedna vyjde nebo budeme muset ještě improvizovat,“ doplňuje kouč.