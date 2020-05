Cíl postupu splnili, nakonec ale u zeleného stolu. Vzhledem ke známým okolnostem totiž uplynulý ročník Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska skončil ještě před rozehráním finále play-off. V něm na sebe měli narazit právě hokejisté Meziříčí, vítěze základní části, a druhých Boskovic. Řídící komise následně rozhodla o tom, že celkové vítězství patří nejlepšímu celku po základní části.

Horácký hokejový klub následně dostal nabídku postupu do druhé ligy. Po několika týdnech se ji rozhodl přijmout. „Je to určitě úžasné pro celý klub, ale i město Velké Meziříčí, že můžeme hrát o soutěž výš. Usilovali jsme o to poslední dvě nebo tři sezony. Za tím úspěchem se skrývá především nadšení lidí, kteří klub řídí,“ pochvaloval si trenér Horáků.

Ten také nešetřil silnými slovy. „Splnil se nám sen, do druhé ligy jdeme s odhodláním. Chceme v té soutěži hrát důstojnou roli a uspět v ní.“

Klíčovou otázkou byly, jak také jinak, především finance. „Doufal jsem a plně věřil, že vše dobře dopadne. Už v průběhu minulé sezony jsme měli informace, že by nás sponzoři v případě postupu dál podpořili a vyšší soutěž bychom ufinancovali,“ vysvětlil.

I proto byl lodivod Horáckého hokejového klubu poměrně klidný. „Věřil jsem, že to, co partneři slíbili, také splní. Samozřejmě si plně uvědomuji, že doba tomu příliš nenahrává. Slíbená podpora ovšem přišla a my do přípravy na novou soutěž vstupujeme s elánem,“ dodal.

Oproti předchozím ročníkům, celkem logicky, náročnost přípravy rapidně vzroste. „Loni jsme se v rámci suché přípravy scházeli dvakrát týdně, tentokrát to bude dvakrát tolik, tedy čtyři tréninky za týden. Otevírá se nám tím prostor daleko více se zaměřit na různorodost, aby to nebylo jen o posilovně,“ popsal.

Na co se tedy Vejmelkovy ovečky mohou těšit? „Určitě nějaké běhy, výběhy do kopců či intervalové tréninky. Samozřejmě musíme myslet i na herní stránku, abychom kluky neotrávili. Ten okruh činností se rozšiřuje. Sám jsem jako hráč také neměl rád, když se jen běhalo,“ připomněl si.

Dojde i na u hráčů „oblíbené“ výběhy na sjezdovku? „Určitě tam Fajtův kopec vložíme. Někteří trenéři už tu vzpomínali, že se do něj i v minulosti běhávalo. Určitě tam nebudeme každý den, doufám, že to kluky neodradí. Když se rozhodli do toho jít, musí počítat s vyššími nároky,“ pousmál se.

Neoblíbený dril budou hokejisté Velkého Meziříčí absolvovat pět týdnů, až do šestadvacátéhé června. V červenci by pak měli mít volno. „Poté bude záležet na tom, kdy na našem stadionu udělají led. Chtěli bychom na něj vyjet začátkem srpna. Možná se ale sejdeme už koncem července a ještě týden se budeme připravovat na suchu,“ nastínil.

Spolu s manažerem klubu už si trenér Karel Vejmelka domlouvá přípravné zápasy před startem třetí nejvyšší soutěže. „Ideálně bych jich chtěl sehrát alespoň takových šest. Pracujeme na tom a domlouváme se s jednotlivými kluby. Rádi bychom hráli s těmi nejbližšími, to znamená Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a další.“

Rovněž kádr se dává postupně dohromady. „V našich plánech už nefigurují tři nebo čtyři hráči z loňského týmu. Posily jsou v jednání, přijít by měli dva noví obránci a tři hráči do útoku,“ naznačil.

A co by mělo být v ligové soutěži největší zbraní nováčka? „Bude to pro nás nová konfrontace s týmy, které už mají zkušenosti. Věřím, že jejich nedostatek vynahradíme pílí a elánem, s kterým do toho jdeme. Chceme být konkurenceschopní a hrát v soutěži důstojnou roli,“ uzavřel Vejmelka.