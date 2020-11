Podobně asi jako většinu trenérů v různých sportech, ani jej vynucená přestávka příliš nepotěšila. „Pro nás to byla rozhodně škoda. Postupně se nám totiž začalo výsledkově dařit. Sám jsem zvědavý, co s námi ta přestávka provede. Podle mého bude potřeba minimálně týden, spíše ovšem raději čtrnáct dní pořádně potrénovat, abychom se mohli dostatečně připravit na další zápasy,“ vyslovil svůj názor šestačtyřicetiletý kormidelník.

Jeho svěřenci uhráli z prvních šesti kol pouhý jeden bod. Kromě zápasů se Vsetínem a pražskou Slávií šlo výsledkově o vyrovnaná utkání, body však nepřicházely. „Troufám si říci, že jsme v žádném utkání vyloženě nepropadli. Herně to od nás bylo poměrně slušné,“ vysvětloval.

Rozdíl mezi první a druhou ligou se však musel projevit. „Zkraje sezony se kluci přece jen trošku sžívali s větší rychlostí, ale také šikovností hráčů našich soupeřů. Na to si zvyknout nám chvíli trvalo. Když už jsme do patřičného tempa dostali, přestali jsme pak dělat chyby, za které nás protivníci trestali. Pak bohužel přišlo přerušení,“ postýskl si.

Není se co divit. V posledních třech zápasech totiž Draci zdolali Frýdek-Místek vysoko 5:0, v Prostějově vydřeli další tři body za výhru 4:3 a poté jen hodně smolně doma padli 2:3 s Benátkami nad Jizerou. „Před pauzou jsme se začali herně zvedat, konečně také přišly i výsledky. Výhry nad Frýdkem-Místem a v Prostějově toho byly důkazem. Prohra s Benátkami byla skutečně hodně nešťastná. Utkání bylo otevřené na obě strany, bohužel jsme inkasovali rozhodující branku při naší přesilovce,“ mračil se.

Svým ovečkám Sobotka před měsícem udělil pokyny, jak se udržovat. „Kluci dostali instrukce, co mají dělat. Ale samozřejmě jim bude chybět led. V tom mají jiné celky výhodu. Třeba Poruba vyjela do Polska, některé další kluby pro změnu zajíždí do Dobříše. V žádném případě se na to ovšem nehodláme vymlouvat,“ zdůraznil.

A jak trávil „volno“ sám trenér? „Ihned po posledním utkání s Benátkami jsem se vrátil do Žďáru. Většinu času jsem trávil na kole, nebo pochodech s mým věrným parťákem Lubkou Gondou,“ pousmál se.

Po rozhodnutí vlády zkraje tohoto týdne se restart druhé nejvyšší soutěže přiblížil. „Zřejmě největším problémem bude dojednat bezpečnost, hygienu a testy, to je potřeba vyřešit. Testy něco stojí a nevím, na kolik financí by to klub vyšlo. Současně je nejasné, kdo všechno by musel být testován. Je prostě několik nejasných,“ zmínil.

Zkušený kouč je v kontaktu s hráči i vedením klubu. „Už jenom čekám na datum restartu, ale kdy se vrátíme na led stále není jisté. Jak to bude vypadat se soutěží, zda se bude testovat před každým kolem, zda mohou být levnější testy, co svaz vyjedná s hygienou. Není toho málo,“ připomněl Sobotka.