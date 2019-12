Bystřice nad Pernštejnem – Celkem 7 575 korun coby výtěžek z dobrovolného vstupného na poslední letošní domácí zápas věnovali členové BK Zubři z Bystřice nad Pernštejnem tamnímu dennímu stacionáři Rosa. Ten ve městě zajišťuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Výtěžkem letošního posledního domácího zápasu bystřičtí Zubři podpořili klienty stacionáře. | Foto: archiv

Zubry s Rosou spojuje klient Filip, který navštěvuje stacionář a v rámci činností v Rose vede Zubrům hokejovou kroniku. „Hokej a fotbal mě moc baví. Fandím místním sportovcům, zajímá mě, jak zápasy dopadnou, přeji jim výhru a rád chodím fandit. Kroniku vedu už několik let. Jsem šťastný, že teď Zubři vyhráli, byl to parádní zápas, který se do kroniky bude psát s radostí,“ okomentoval kronikář.