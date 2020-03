O předčasném ukončení této sezony se rozhodlo minulý pátek. „Podobně jako jiné organizace reagujeme na vyhlášení české vlády. My bychom se ale nevešly ani do sportovních akcí, kterých se smí zúčastnit maximálně třicet osob,“ vysvětluje vedoucí Bystřické hokejové ligy.

Zápasy obou soutěží ligy jsou navíc poměrně navštěvované. „Nejsme jediným sportem, který svoji soutěž ukončil. V republice jsou i mnohem větší akce, které se neuskuteční. Plynule reagujeme na to, co se děje okolo nás. Nemá cenu hrát zápasy bez diváků. Přitom na finále a zápas o třetí místo by rozhodně dorazilo přes stovku diváků,“ tvrdí Svoboda.

Ten vládní nařízení plně schvaluje. „Je to jediná možnost, jak zabránit tomu, že se lidé budou stýkat. Trošku mi vadí pouze to, že se něco vyhlásí a pak se to rychle mění či upravuje. Ale v této stresové situaci, v níž se musí dělat rozhodnutí, je to asi pochopitelné,“ uvědomuje si šéf Bystřické hokejové ligy.

O konečném pořadí by měly rozhodnout výsledky ze základní části. „Vedoucím jednotlivých týmů jsem dal návrh na konečné pořadí. Za celkového vítěze jsem navrhl celek Sádku, který vyhrál základní část extraligy. Proto by třetí místo měl brát Strachujov, protože v ní byl lepší než Písečné,“ navrhuje Svoboda.

Podobně chce postupovat také u zbylých dvou otazníků. „V extraligovém play-out už zbýval dohrát jediný zápas, který by nic nezměnil na sestupu Lísku do první ligy. Nahradit by jej měla Nová Ves.“