Ve skupině Východ se vůbec nedařilo Velkému Meziříčí. Na ledě Kopřivnice, která je v tabulce až pod Horáckým hokejovým klubem, totiž vyfasovalo nepříjemný debakl 2:10.

Mnohem lépe si, rovněž na půdě svého soupeře, počínali hokejisté Žďáru nad Sázavou. Proti vedoucímu celku tabulky z Nového Jičína předvedly Plameny koncentrovaný výkon, díky němuž si po výhře 3:0 odvezly všechny tři body.

„Zápas se nám povedl, tři body z ledu lídra skupiny jsou výborné. Klíčem k výhře bylo čisté konto, na němž měl hlavní zásluhu gólman Čáp. Pochvalu ale zaslouží všichni hráči,“ konstatoval kouč Plamenů Martin Sobotka.

Také výhru, byť „jen“ za dva body, si v sobotu připsali ve skupině Jih hráči Havlíčkova Brodu. Proti Řisutům se ovšem na vítězství 5:4 pořádně nadřeli.

Ještě devět minut před třetí sirénou totiž Bruslaři prohrávali o dvě branky, skvělým finišem ovšem dokázali vyrovnat na 4:4.

Bod navíc pak Brodu zařídil v samostatných nájezdech rozhodující trefou Kliment. „Pochválil bych soupeře, který k nám přijel pro body, bojoval a dřel. My jsme se celou první třetinu dávali do kupy. Celý týden byl divný, já i kluci jsme byli nemocní. O to víc si cením toho, že jsme dokázali zápas, v němž jsme prohrávali 2:4, zlomit. To je pro mě hodně pozitivní a před těmi statečnými, kteří to dohráli, klobouk dolů. Chtěl bych také poděkovat našim fanouškům, kteří nás neustále tlačili,“ ocenil kouč Brodu Michal Konečný.

Skupina JIH – 15. kolo:

HAVLÍČKŮV BROD – Řisuty 5:4 sn, Cheb – Písek 5:2, Klatovy – Příbram 0:4, Kobra Praha – Tábor 1:4.



1. Tábor 15 11 1 0 3 81:37 36

2. Příbram 15 9 1 0 5 63:47 32

3. Kobra Pr. 15 8 0 0 7 75:58 26

4. Klatovy 15 7 1 0 7 52:57 23

5. H. BROD 15 6 2 0 7 54:52 22

6. Cheb 15 5 2 0 8 45:60 19

7. Řisuty 15 3 1 0 11 41:72 12

8. Písek 15 3 0 0 12 57:85 10

Skupina VÝCHOD – 15. kolo:

Hodonín – Valašské Meziříčí 3:2, Opava Kometa Brno B 4:1, Kopřivnice – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 10:2, Nový Jičín – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 0:3.



1. Nový Jičín 17 10 1 0 6 54:54 32

2. Val. Meziříčí 15 9 1 0 5 67:36 30

3. ŽĎÁR N. S. 15 9 1 0 5 57:48 29

4. Opava 15 6 2 0 7 46:40 25

5. Kometa B 16 6 0 0 10 48:51 20

6. VEL. MEZIŘÍČÍ 16 6 1 0 9 48:69 20

7. Kopřivnice 15 5 1 0 9 52:53 18

8. Hodonín 15 3 1 0 11 40:61 12