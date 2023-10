Bronzová deska na domě ve Vojnově Městci od neděle připomíná bývalého hokejového reprezentanta Jaroslava Jiříka. Rodák z městyse na Žďársku byl první Čechem, který hrál ve slavné NHL.

Tuto pamětní desku má český hokejový reprezentant Jaroslav Jiřík umístěnou na jeho rodném domě od neděle 14. října. | Foto: ČTK

Pamětní deska je na Jiříkově rodném domě číslo popisné 90. ČTK to řekl starosta Vojnova Městce Martin Havlíček. "Rozhodli jsme se, že desku odhalíme při víkendových oslavách 730 let od první písemné zmínky o Vojnově Městci. Domnívám se, že se jedná o našeho nejslavnějšího rodáka, i když od nás pocházejí i jiné zajímavé osobnosti. Jaroslav Jiřík zde strávil jen pár let, než se s rodinou přestěhoval. Ale i potom sem jezdíval na prázdniny a starousedlíci na něj stále vzpomínají," uvedl Havlíček.

Jiřík se narodil v roce 1939. V nejvyšší domácí soutěži odehrál 450 utkání, zaznamenal rovných 300 gólů a stal se šestinásobným ligovým mistrem, když pětkrát triumfoval s Brnem a jednou s Kladnem. V národním týmu nasbíral 134 startů a dal 83 branek. Třikrát se zúčastnil olympijských her a desetkrát startoval na mistrovství světa. Získal stříbrné medaile z olympiády v Grenoblu 1968 a světových šampionátů 1965 a 1966.

"V dospělosti už sem tak často nejezdil. I jeho příbuzní se pak přestěhovali. Ale vím od mého předchůdce ve funkci starosty, že se tady pan Jiřík před několika lety byl podívat," uvedl Havlíček.

Jiřík byl prvním hokejistou z východního bloku, který mohl oficiálně nastoupit v NHL. Ke krátkému angažmá za oceánem v sezoně 1969/70, během něhož odehrál v dresu St. Louis Blues tři zápasy, odlétal až jako zkušený, bezmála třicetiletý hráč.

Jiřík zahynul v roce 2011 jako pilot při tragické nehodě sportovního letounu u Brna. V létání měl zálibu odmala a ultralight pilotoval řadu let. "Ve stejném roce jsme ho zvali na takovou slavnostní akci u nás. Slíbil, že přijede, ale bohužel pak zahynul. A místo něj už přijeli jeho bývalí spoluhráči," uvedl Havlíček.

Jiřík se po konci hráčské kariéry jako absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu věnoval i profesi trenéra. Působil v Brně, Nitře či Plzni, v letech 1977 až 1980 vedl reprezentaci Švýcarska.