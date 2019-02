Žďár nad Sázavou - Trefa do černého. Dvaadvacetiletý David Březina zatím plní svou roli posily žďárských druholigových hokejistů dokonale. Ve třech odehraných zápasech nasázel pět branek a na jednu nahrál.

David Březina si s pukem rozumí. Proti Pelhřimovu to dokázal žďárským fanouškům hned několikrát. | Foto: Veronika Ostrčilová

Exceloval zejména v sobotní krajském derby s Pelhřimovem, v němž zlomil hostující odpor čtyřmi góly a asistencí. „Jsem za to, že mi to tam spadlo, moc rád, protože šance jsem měl už v Klášterci, kde jsem gól nedal," zůstal Březina po výhře 10:3 při zemi.

Poprvé se radoval v 16. minutě. Útočník Jihlavy, který má do Žďáru vyřízené střídavé starty, nejprve zavěsil pod víko a za chvíli si gólovou radost po podobném zakončení zopakoval. „Kluci mi to tam dobře protečovali a pak už to bylo jen na mně, jestli se přes beky prosadím nebo ne," lovil v paměti a dodal: „Vytvořili jsme si dvoubrankový náskok, o který jsme celkem lacině přišli. Od stavu 3:3 to bylo chvilku drama, ale naštěstí jsme dali rychlé tři góly, odskočili na 6:3 a pak už jsme to uhráli."

A právě u klíčových okamžiků byl opět on. Ve 27. minutě dokonal bleskový hattrick a přesnou asistencí Davidu Vítkovi pomohl odskočit na 6:3. Jihlavské vedení na sebe ještě více upozornil ve 45. minutě svým čtvrtým gólem na 8:3.

Žďárské fanoušky by to však paradoxně mohlo mrzet, protože by mohl následovat Marka Prokše, který se po dvougólovém večeru proti Sokolovu vrátil po jediném zápase za Žďár zpět do prvoligového mateřského týmu, kde se natrvalo usadil. „Do Jihlavy se chci samozřejmě co nejdříve vrátit. Za angažmá ve Žďáře jsem ale rád. Můžu pravidelně hrát a pokud svým výkonem přispěji k výhře, mám z toho radost. Jen doufám, že na ty dvě vítězství v řadě navážeme," řekl útočník, který odehrál poslední prvoligový mač 24. října. V dresu Dukly letos stihl deset utkání, v nichž zaznamenal tři branky a jednu asistenci.

Šikovný forvard si od 31. října zvyká na tempo II. ligy. „Kdysi jsem odehrál jeden druholigový zápas za Jindřichův Hradec, takže tyhle tři zápasy za Žďár jsou pro mě víceméně první zkušeností s touto soutěží, která na mě zatím dělá dobrý dojem," zamyslel se.

Plameny pro něj znamenají i zajímavou zkušenost. Trénuje totiž v Jihlavě a do Žďáru jezdí jen na zápasy. Ptát se ho například na přípravu před derby je tak trochu zbytečné. „Se spoluhráči v týdnu nejsem, takže pokyny vstřebávám až před samotným zápasem. Zatím mi ale přijet až na utkání nevadí. V prvním zápase v Kolíně mi malinko trvalo, než jsem si zvykl, ale teď už je to v pohodě," prohodil.

V rychlé aklimatizaci Březinovi pomáhá souhra se známými tvářemi z Jihlavy. „V jedné lajně nastupuji s Ondrou Kovářů a Ondrou Malcem. S tím pravidelně trénuji, známe se," vysvětlil.