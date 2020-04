Zisk šestatřiceti bodů znamenal pro klub z města na pomezí jižní Moravy konečné deváté místo po základní části. Na osmou Břeclav, která si jako poslední zajistila postup do vyřazovací části, ztratili hokejisté Velké Bíteše tři body.

Jako rozhodující se zpětně jeví nepříznivá série z období okolo vánočních svátků, během níž Spartak vypadl z elitní osmičky. „Postihla nás poměrně velká marodka, proto jsme nezvládli některé zápasy, které bychom za normálních okolností vyhráli. V úplném závěru základní části jsme pak museli naši ztrátu dotahovat, a to nikdy nejde příliš snadno," zdůraznil lodivod Velké Bíteše.

Navíc některé konkurenční kluby v boji o play-off v průběhu sezony mohutně posilovaly. „Týkalo se to především Uherského Hradiště. To se dlouho pohybovalo v úplném spodku tabulky, ale po vánočních svátcích šlo obrovsky nahoru. Přesto se ale do play-off nakonec také nedostalo," všiml si Pirochta.

Zřejmě největší úskalí v uplynulé sezoně pro něj spočívalo ve vysokoškolské hokejové lize. Ve svém kádru má totiž Velká Bíteš hned několik studentů, kteří tak museli spoustu utkání kvůli "studijním" hokejovým povinnostem vynechat. „To nás trápilo po celý ročník. Vždyť několikrát jsme k zápasu nastoupili jen se dvěma pětkami, v závěru těchto utkání jsme pak soupeřům nestíhali fyzicky. Tomu se ale nemůžeme divit. Určitě by se to mělo do budoucna nějak vyřešit," tvrdí kormidelník Spartaku.

Celkově ovšem uplynulou sezonu nepovažuje za neúspěšnou. „Do play-off jsme samozřejmě chtěli. Když se ale na sezonu podívám komplexně, skoro se divím, že jsme vydrželi bojovat o osmou příčku tak dlouho. Domnívám se, že pokud bychom byli častěji kompletní, neměli bychom s postupem problém," dodal Pirochta.