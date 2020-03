VAL. MEZIŘÍČÍ - ŽĎÁR N. S. 4:2

První dvě třetiny měli mírně navrch domácí Bobři. Zřejmě klíčový okamžik přišel minutu před druhou přestávkou, kdy domácím barvám vrátil vedení celkem nevinným nahozením puku na Slámovu branku Běhal. V závěrečné dvacetiminutovce Plameny svého soupeře přitlačily, za stavu 3:2 mohly i několikrát vyrovnat. V poslední minutě ale definitivně rozhodl brankou do prázdné branky Pořízek.

„Domácí stále ještě hrají o co nejlepší umístění v play-off. Do utkání proto šli s maximální touhou v něm vyhrát. Naopak pro nás je to s motivací už přece jenom o něco složitější. Přesto jsme podali slušný výkon, bohužel nás srazilo neproměňování vyložených gólových příležitostí. V tom byl mezi oběma týmy největší rozdíl, minimálně bod jsme si totiž jinak mohli odvézt,“ hodnotil utkání trenér Plamenů Radek Haman.

S letošním ročníkem by se ale kouč Žďáru rád rozloučil plným bodovým ziskem. „Ve středu proti Novému Jičínu to pro nás bude poslední zápas sezony, navíc před domácím publikem. Už jen kvůli fanouškům je pro nás vítězství povinností,“ dodal Haman.

Branky a nahrávky: 2. Kuchařík (Andris), 39. Běhal (Pořízek, Andris), 45. Vávra (Pořízek, Žák), 59. Pořízek (Vaněk, Žák) – 33. Gregar (Chlubna), 48. Chlubna (Wasserbauer). Rozhodčí: Vaněk – Mikšík, Kučera. Vyloučení. 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Třetiny: 1:0, 1:1, 2:1. Žďár nad Sázavou: Sláma – Kališ, Spálovský, Pleva, Rašín, Lojek, Jenáček – Kovářů, Jícha, Gregar, Wasserbauer, Prokš, Adam, Kunstmüller, Heinrich, Bureš, Chlubna.