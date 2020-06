Nejprve v dresu Filippes Teamu 50 zápolil na tenisových kurtech a fotbalovém hřišti. Tam pro něj a jeho spoluhráče byly soupeřem české fotbalové legendy na čele s Horstem Sieglem, Antonínem Panenkou či Ladislavem Vízkem. Posléze se jedenadvacetiletý útočník přesunul ke žďárskému zimnímu stadionu, kde společně s další žďárskou nadějí v NHL, Martinem Kautem, rozdával autogramy fanouškům. Nyní už se ale Nečas pomalu začíná připravovat na návrat do zápasového kolotoče.

Martine, jak jste si užil tenisové dopoledne v týmové dvojici s vaším otcem?

Hráli jsme dobře, navíc to byla docela sranda. S tátou se dobře známe, víme, co od sebe čekat. Užili jsme si to.

Co vaši protihráči na kurtech, byli nepříjemní?

Někteří fotbalisté mě docela překvapili, hráli opravdu dobře. Myslím, že jsme si to všichni užili.

Odpolední fotbal už ale byl náročnější, že?

To ano, hráli jsme trošku netakticky a zbytečně jsme soupeři odevzdávali míč.

Byly znát zkušenosti našich fotbalových veteránů?

Přesně tak. Těžko se běhá bez míče.

Jak jste vlastně trávil vynucenou pauzu, která snad už konečně pomalu končí?

Skoro tři měsíce jsem byl doma v Česku. Prakticky pořád jsem trénoval, navíc tu mám kondičního trenéra, s nímž jsem se připravoval.

Vím, že loni v létě jste se připravoval společně s Martinem Kautem. Bylo tomu tak i nyní?

Ano, hlavně ze začátku jsme spolu trénovali docela dost. Pořád jsme se udržovali, na led jsme pak jezdili do Telče.

S dosavadním průběhem sezony jste ale mohl být poměrně spokojený?

Dostali jsme se do play-off, takže spokojenost. Pro mě první sezona v NHL také dobrá. Myslím si, že můžu být docela spokojený.

Přerušení soutěže asi příliš nepotěšilo, když se vám bodově docela dařilo?

Byla to škoda, ale nedá se nic dělat. Teď se musíme připravit na play-off.

Kdy odlétáte zpět za moře?

Ještě nevím přesně, ale vypadá to, že okolo šestého července.

Co říkáte na způsob dohrání letošního ročníku NHL? Hodně se řešilo, zda jej vůbec dohrávat.

Vzhledem k televizním právům by se přišlo o spoustu peněz, pokud už by se letos nehrálo. Po dlouhé pauze to bude docela zajímavé, ale pro všechny je to stejné.

Jaké cíle pro play-off máte s Carolinou?

Ambice má každý tým stejné – vyhrát Stanley cup. V tom se vůbec nelišíme.