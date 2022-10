Videoseriál: Sokol je zábava. Naučí i přednožování na hrazdě

Ještě dnes máte možnost zajít do nejbližší sokolovny a vyzkoušet si, co tam na vás nebo vaše děti čeká. Rádi se vám budou věnovat zkušení trenéři a cvičitelé. Určitě se s nimi domluvíte na tom, která náplň Sokola by byla pro vaše potřeby nejlepší.

Sokolové vedou mládež k všestranné fyzické zdatnosti | Video: se svolením České obce sokolské