Edvard Munch-VýkřikZdroj: Edvard Munch, Wikimedia, volné dílo CC0

Munchovy obrazy na mě působí velice křehce. Přesto je v nich neodmyslitelně obsažena deprese, kterou zcela jistě celou dobu nosil autor sám v sobě. Jak jinak by se umělec měl vyrovnat s tímhle vnitřním světem než tak, že ho bude celý život zhmotňovat?

Když naháč požírá jinou bytost

S podobným osudem jistě zápasil i Francisco Goya (1746-1828). Ze své paměti rozhodně už nikdy nevymažu jeho obraz, kde velká nahá postava požírá menší lidskou bytost. Bůh času neboli Saturn opakovaně požírá své děti v touze neztratit svou nadvládu. Přičemž si pravděpodobně uvědomuje hrůzu svého jednání.

Francisco de Goya, Saturn požírající jedno ze svých dětí, 1819-1823Zdroj: Francisco de Goya, Wikimedia, volné dílo

Vtipně a po svém se tohoto díla ujal Adam Trbušek. Plzeňskou čtvrt díky němu zkrášluje velký růžový králík požírající masitou svačinku. „Panoptikum“ je jakýmsi pomníkem člověku konzumentovi. (Tak si říkám, že naše ega si srdečně třesou pravicí se Saturnem.)

Adam Trbusek, PanoptikumZdroj: Daniel Jahn, Wikimedia, CC-BY-SA-4.0

Sama maluji obrazy, a tak si často kladu otázku, které atributy použít k dosažení mnou zamýšlené divákovy reakce. Vystrašit arachnofobika pavoukem je celkem jednoduché, ale zkusit vymyslet něco neotřelého, co bude fungovat na většinu diváků, je docela oříšek.

Nejlepší je začít s tím, co nejlépe funguje na autorovi samotném. Já se například hodně bojím zubatých příšerek. Takhle napsané to asi zní docela legračně, no ale vzpomeňte třeba na „Vetřelce“ a nechtějte mi namluvit, že byste si u prvního dílu před více než čtyřiceti lety v kině neohryzávali nehty hrůzou.

Stvořitelem Vetřelce je malíř, sochař a návrhář Hans Rudolf Giger (1940-2014). Doporučuji mrknout i na jeho další díla, která jsou plná temna, mechanické živočišnosti, sexu a slizu. Jeho celoživotní tvorba je úžasně kompaktní.

Jsem toho názoru, že tenhle Švýcar zásadně ovlivnil nejen filmový průmysl. V době, kdy byla počítačová grafika ještě na houbách, se v Gigerově hlavě již realizovala surrealistická biomechanika. Vetřelec rozhodně změnil náš úhel pohledu na zubaté příšerky.

Spolkne vaši duši

Dalším umělcem, kterého výrazně ovlivnilo poválečné období, je Gottfried Helnwein (1948-). Při zadání do Googlu Vám vypadne na první pohled rockový zpěvák a pár divných fotek. Nenechte se zmást, to nejsou fotky, to jsou velkoformátové hyperrealistické malby.

V roce 2008 jsem měla tu čest vidět jeho malby naživo v pražském Rudolfinu. Poprvé v životě mě napadlo upřímně poděkovat Bohu za to, že jsou v téhle galerii sedačky. Naživo viděné to vaši duši spolkne, ani nevíte jak.

Počínaje autoportrétem s vidličkami zaraženými v očích, přes zakrvácené děti, deformované obličeje až po portréty Marilyna Mansona. (Mimochodem, věděli jste, že Manson má druhou část svého pseudonymu po masovém vrahovi, který nikdy nikoho nezabil?) V současné době jsem našla další výborné foto-portréty členů skupiny Rammstein. Šikovný chlapík.

Smrt, rozklad, apokalypsa

Pátý a poslední umělec tohoto subjektivního výběru tvůrců strašlivostí je polský rodák Zdzisław Beksiński (1929-2005). Jestliže ti výše zmínění ztvárňovali strach a krev, tak tenhle maluje už jen smrt a rozklad. To vše rámuje do postapokalyptické scenérie.

Vlastně nemám ani odvahu jeho mistrovská díla nějak slovy popisovat. Jsou to prostě noční můry a po pečlivém shlédnutí se budete ošívat kdykoli pocítíte studený závan na zátylku.

Dnes na mě z obrazovek vyskakuje kde co a předhání se to v tom, co mě více vyleká. O to víc mě fascinuje statický obraz. Ta intimita, ticho a prostor. Ten moment bezvětří, ve kterém mi najednou do očí upřeně hledí můj vlastní strach.

Řekla bych, že my umělci jsme vlastně tak trochu masochisté. Totiž domnívám se, že když na normálního člověka přijde nějaká černá myšlenka, tak máchne rukou a zažene ji. Zatímco když na mě vykoukne nějaké strašidlo z pod koberce, tak všeho nechám a jdu se s ním seznámit. To nevadí, že mě strašně pokouše a zjizví. Za tu pravdu o sobě samé to stojí.