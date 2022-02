"Okamžitě toho nechte, nebo nepojedeme nikam," nevydržel to děda Šedivka, ale nemyslel to doopravdy, protože se těšil snad ještě víc než Růžovinka s Modrouškem.

Ve vláčku se Růžovinka i Modroušek posadili každý k jednomu okýnku a snažili se počítat stromečky, které jako by utíkaly spolu s vláčkem. Ještě ve vláčku vybalila babička řízečky, které připravila k svačině, a tak cesta ubíhala docela rychle.

Mlcáskové. Kapitola 8: Kočička Mňoukanda a vajíčka

Když je pak malý autobus vysadil u přehrady, měli takovou radost, že si ani pořádně nevšimli, jak se na obloze začaly honit malé i velké černé mraky a mráčky. Než se usadili na pískovém břehu, roztáhli deku a převlékli se do plavek, začaly z nebe padat velké dešťové kapky.

"Honem, honem, poběžme se všichni schovat," volala babička na Růžovinku s Modrouškem, kteří se už už chystali do vody. Když už pak všichni seděli v hospůdce, tak ani děti ani děda nechtěli slyšet nic o tom, že se jede domů. "Ale v dešti do vody prostě nemůžete, je to nebezpečné a voda je pak moc studená," domlouvala jim všem babička Šedivinka.

Najednou se děda Šedivka začal usmívat, až se mu šedivá mlcásková anténka celá rozzářila. "Počkejte tady na mě," zavolal a už se rozeběhl někam pryč do deště. Za chvíli se vrátil a ode dveří mával čtyřmi malými lístečky. "Tak se seberte a jdeme." "Ale, dědo, my tady chceme počkat až......" "Nic nepovídejte a honem pojďte."

Mlcáskové. Kapitola 1: Kouzelné mlcamlíčko

Za chviličku už stáli s otevřenými pusami před krásnou velkou lodí, které, jak je poučil děda, se říká parník. I babička Šedivinka dala dědovi velikou pusu za výborný nápad. No a pak si všichni jen užívali nádherné plavby po řece Mlcalce, nad kterou se tyčil krásný hrad Ráhnov. Tam se byli taky podívat, Modrouškovi i Růžovince se nejvíce líbila vycpaná zvířata, která vypadala jako živá a jejich korálkové oči se dívaly jako doopravdy.

Zpátky jeli zase parníkem, a protože sluníčko statečně rozehnalo všechny mráčky, tak nakonec i na koupání došlo. Domů se vrátili pozdě večer a ještě v postýlkách si Růžovinka i Modroušek tiše povídali. Každý s malým plyšovým mlcáskem v pruhovaném tričku, jaké nosí všichni námořníci i ti, kteří se plaví na parníku po řece Mlcalce.

Pohádkový příběh Mlcáskové nám do našeho speciálu Pište pohádky zaslala paní Žofie Zejdová. Hlavní hrdinové příběhů jsou Modroušek a Růžovinka Mlcáskové.



Mlcáskové jsou vlastně barevné tkaničky z bot, které si žijí ve svém mlcáskovém světě. „Kdysi jsme tento pohádkový svět vymysleli s mou dcerou a teď do něj chci pozvat nejen svého vnoučka Toníčka, ale i všechny ostatní děti,“ vysvětluje Žofie Zejdová.



V příštím díle se dozvíte, jak Modroušek s Růžovinkou chtěli zachránit sovu z komína. O mlsáccích si s dětmi na našem webu můžete číst zase zítra!

Autor: Žofie Zejdová