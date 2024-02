Po několikatýdenní přestávce se opět rozběhla házenkářská Extraliga mužů. A Sokolu Nové Veselí se vstup do druhé poloviny sezony vydařil na výbornou. Z půdy Frýdku-Místku si celek z Vysočiny přivezl oba body za vítězství 28:25.

Házenkáři Nového Veselí (v červených dresech) v nedělním utkání 20. extraligového kola zvítězili ve Frýdku-Místku 28:25. | Foto: Deník/Tomáš Marek

Zkraje nedělního utkání se oba týmy gólově střídaly ve vedení. Poté ovšem, díky povedené pětiminutovce, odskočili házenkáři Nového Veselí do vedení 9:5.

Těsně před koncem poločasu pak hostující celek přidal další dva zásahy, a tak odcházel do kabin s náskokem pěti branek – 9:14.

Po změně stran ovšem domácí soubor rozjel velkou stíhací jízdu. Osm minut před koncem to tak najednou bylo už jen o jediný gól. Možné drama ovšem házenkáři Sokola odmítli, když v závěrečných dvou minutách hry vstřelili tři góly, zatímco Frýdek-Místek pouze jediný – 25:28.

Klub ze Žďárska oplatil svému soupeři podzimní porážku. „Ty dva body jsme si nyní vzali zpět. Chtěli jsme ukázat, že i když nám odešli dva hráči, sezonu nepokládáme a budeme bojovat o play-off do posledního dechu. Ukázali jsme si, že když se dobře připravíme a kluci budou plnit to, co si řekneme, můžeme potrápit úplně každého,“ potěšilo kouče Nového Veselí Jana Bělocha.

A ještě dodal: „Kluci se perfektně drželi toho, co jsme si řekli, byli disciplinovaní. A když se nám nedařilo, nenechali jsme Frýdek náskok jednoduše stáhnout. Díky tomu pak vždycky přišel nějaký náš moment, kdy jsme dali gól a chytili se zpátky. Dokázali jsme zápas dovést do vítězného konce. Nejvíce bych ocenil fakt, že jsme předvedli takticky nejvyspělejší výkon za dobu, co jsem u tohoto týmu.“

V dalším kole se Nové Veselí představí na domácí palubovce. V sobotu přivítá od 17.00 v ZDT Aréně v důležitém souboji o postupovou osmičku Kopřivnici.

EXTRALIGA HÁZENÉ MUŽŮ - 20. KOLO

FRÝDEK-MÍSTEK - NOVÉ VESELÍ 25:28

Sestava a branky Nového Veselí: Schams, Martin Štohanzl, Doležel – Tomášek 8, Halíček 5, Krejz 4, Flajsar 3/1, Gregorovič 3, Dlouhý 2, Navrátil 1, Popela 1, Štěpán 1, Bartůněk, Melichar, Ogoun, Miroslav Štohanzl. Rozhodčí: Blanár, Mohyla. Vyloučení: 3:5. ŽK: 1:1. Diváci: 398. Poločas: 9:14.

Ostatní výsledky 20. kola Extraligy mužů: Kopřivnice – Lovosice 26:27, Strakonice – Hranice 27:25, Karviná – Plzeň 26:28, Jičín – KP Brno 31:23, Zubří – Dukla Praha 29:29.

TABULKA

1. Plzeň 18 15 2 1 596:474 32

2. Karviná 18 14 1 3 526:421 29

3. Lovosice 18 12 1 5 569:510 25

4. KP Brno 19 12 0 7 536:526 24

5. Dukla Praha 19 11 1 7 591:547 23

6. Kopřivnice 19 11 1 7 569:547 23

7. Frýdek-Místek 19 8 3 8 590:556 19

8. Zubří 17 8 2 7 495:474 18

9. N. VESELÍ 17 7 2 8 457:472 16

10. Jičín 18 7 1 10 520:530 15

11. Hranice 18 3 0 15 437:544 6

12. Strakonice 18 2 0 16 485:588 4

13. Maloměřice 18 1 0 17 416:598 2

Program 21. kola Extraligy mužů (středa 7. – neděle 11. února): KP Brno – Karviná (ST, 18.00), Lovosice – Strakonice (PÁ, 19.00), NOVÉ VESELÍ – Kopřivnice (SO, 17.00), Plzeň – Zubří, Dukla Praha – Maloměřice (NE, 10.30), Hranice – Jičín (NE 11.30).