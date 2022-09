Jaké jsou s odstupem pár dní Vaše pocity? Pocity nemůžou být jiné než pozitivní. Po finále jsme zažili obrovskou euforií. Myslím si, že celý šampionát se zapíše trvale do mojí paměti.

Když se vrátíme na začátek, u týmu jsme poměrně krátce. Jak jste se k dorostenecké repre dostal?

To je pravda. U dorostenecké reprezentace pracoval můj trenérský kolega z Veselí Honza Běloch, který na jaře dostal možnost působit vedle Xaviho Sabateho u mužské reprezentace, kterou samozřejmě využil. Už dříve jsem absolvoval pár srazů dorostenců v roli trenéra brankářů, a možná i proto jsem dostal nabídku od Jiřího Hynka ke spolupráci. I touto cestou děkuji Veselí, že mě uvolnilo.

Přípravné zápasy nedopadly výsledkově úplně ideálně. Jaké jste měli s trenéry dojmy ze hry?

Výsledky na reprezentační úrovni jsou samozřejmě důležité, ale podstatné pro nás bylo, abychom v zápasech viděli, kde máme rezervy a doladili náš herní projev na šampionát. I proto jsme rádi, že jsme měli možnost si zahrát s Rumunskem a Rakouskem. Tyto země měly také postupové ambice, a hlavně nám ukázaly, na čem musíme před šampionátem ještě zapracovat. Možná právě proto, že výsledkově se nám až tak nedařilo, tak jsme měli o to větší hlad po úspěchu.

Jak byste zhodnotil celkovou úroveň a výsledky, kterých jste dosáhli?

Jak se říká, výsledky mluví samy za sebe. Až do finále jsme měli určitou výhodu. V zápasech jsme poměrně brzy dokázali dostat soupeře pod tlak tím, že se nám povedlo vypracovat náskok. I proto jsme během tří zápasů hráli proti různým obranným systémům, od 0:6, po 1:5, 3:3 či osobní obranu. Soupeři zkoušeli všechno, aby nás zaskočili. Bylo náročné ustát všechny ty změny a udržet náš náskok.

České házené se tak v letošním roce povedl obrovský úspěch v podobě dvou vyhraných mládežnických šampionátů. Byla to pro vás určitá extra motivace navíc, napodobit úspěch juniorů?

Motivace to byla, to rozhodně, laťku nastavili vysoko a cíl jsme měli jednoznačný - vyhrát. Když už vzpomínáte úspěch juniorů, jedno vítězství může být náhoda, ale vyhrát v obou kategoriích je podle mě výsledkem systematické práce s talentovanou mládeží. Svůj podíl na našem úspěchu mají proto taky kluboví trenéři, trenéři TCM, kteří s hráči pracují. Svůj rukopis na družstvu zanechal i Honza Filip (šéftrenér TCM/RKC pro chlapeckou složku - pozn. red.), který s námi absolvoval každý sraz a tvoří můstek mezi seniorským týmem a mládežnickými výběry.

Ve finále vás čekala pekelná atmosféra v hale proti domácí Izraeli. Připravovali jste hráče po mentální stránce? Přece jen kluci nejsou na takovou atmosféru ještě zvyklí…

Nejen hráči, ale i my trenéři jsme měli co dělat, abychom ustáli atmosféru, na kterou se teoreticky nedá připravit, člověk to musí zažít. Samozřejmě jsme se o tom bavili s hráči, že atmosféra a vše okolo bude náročné a že musíme zůstat klidní a nepodléhat emocím.

Finálový zápas byl velmi vyrovnaný a napínavý. Jak jste ho vnímal z trenérské pozice?

Za mě bomba. (úsměv) Jako hráč nebo trenér jsem lepší atmosféru nezažil. Místy jsme museli hráče uklidňovat, ale přiznám se, že i mě v určitých momentech strhla atmosféra. Chtěli jsme vyrovnaný průběh zápasu. Věděli jsme, že čím déle bude nerozhodný výsledek, o to větší tlak bude vytvářet publikum na domácí hráče a můžeme tak udělat chyby. Opak byl však pravdou. Pět minut před závěrečným hvizdem jsme vyhrávali o tři branky a začali jsme mít strach o udržení výsledku a ztratili jsme jistotu. Naštěstí jsme to ustáli a na konci jsme oslavovali my.

V poslední minutě navíc přišla nějaká zaváhání, které neuvěřitelně vychytal brankář Košťálek. Jako bývalý brankář určitě musíte ocenit důležitost těchto zákroků?

Rozhodně ano. Dobrý brankář je základem kvalitního týmu. Máme to štěstí, že v této věkové kategorii je několik šikovných gólmanů, což je vzhledem k defenzívě velice důležité. Myslím si, že Vojta si bude pamatovat na tento den, jak nikdo jiný. A zaslouženě.

Poté už přišly zasloužená euforie a oslavy. Co pro vás osobně tento úspěch znamená?

Odpověď je jednoduchá, zatím vrchol mé trenérské kariéry a motivace do další práce. Myslel jsem si, že budeme oslavovat jako nikdy v živote. Ale ty emoce po finále byly tak obrovské, že po večeři jsem se cítil emočně úplně prázdný. Byl to ale krásný pocit prázdnoty. (úsměv)

Nesmíme také zapomenout na početné zastoupení veselských dorostenců v týmu. Jako trenér veselského TCM máte jistě radost i v tomto ohledu?

Hrdý, to je to správné slovo. Ale teď chci využít možnost a vzkázat nejen našim hráčům, ale i dalším, že tento úspěch bude mít opravdový význam jenom tehdy, když budou na sebe ještě přísnější a přinutí je to pracovat tvrději a kvalitněji než dosud.

KAROLÍNA STRAKOVÁ