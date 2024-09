Už do své deváté sezony v řadě mezi českou extraligovou smetánkou vstupují házenkáři Sokola Nové Veselí. Skromný klub z Vysočiny, který vsází především na perfektní práci s mládeží, zahájí mistrovský ročník 2024/2025 v sobotu 7. září od 18.00 duelem na půdě ambiciózního Zubří. Podaří se Sokolu po dvou neúspěších za sebou letos proklouznout do play-off?

V předchozích dvou sezonách se jim totiž tak trošku lepila smůla na paty. Pokaždé nebyli daleko od postupu do play-off, ale ani v jednom případě se jim na vytoužený cíl dosáhnout nepodařilo.

O závěru základní části minulé sezony ještě kouč Sokola pohovořil. „Do druhé poloviny sezony jsme vstupovali oslabení, ale zkraje to nebylo příliš znát. V závěru jsme ale nezvládli klíčové zápasy s Kopřivnicí a především ve Strakonicích. V nich se vlastně rozhodlo, že jsme museli sezonu hodnotit jako neúspěšnou,“ konstatoval Jan Běloch.

V letní pauze se klub z Vysočiny musel vyrovnat s odchodem řady opor. Nejcitelnější ztrátou bude absence Davida Flajsara, který v uplynulém ročníku nastřílel přes sto padesát branek. Když se k tomu připočtou přestupy Adama Tomáška a křídelníka Roberta Halíčka, už je to výrazný odchod více než tří stovek přesných zásahů.

Nové Veselí se proto rozhodlo porozhlédnout na Slovensku. Zde ulovilo Chorvata Franeho Blaškoviće a Srba Dušana Vukadinoviće. Poslední zahraniční posilou je Brit Pedro Domingos, jenž by měl na pravé spojce nahradit Tomáška.

Aklimatizace posil však může nějaký čas trvat. „Tým jsme se rozhodli doplnit o tři mladé hráče ze zahraničí na pozicích, kde jsme si nedokázali poradit z řad vlastních odchovanců. Víme, že budou potřebovat nějaký čas na adaptaci, ale věříme, že nám co nejdříve výrazně pomohou,“ nastínil Běloch.

Jako předsezónní cíl před mančaft opět postavil postup mezi nejlepší osmičku. Postavit hru chce na dobré obraně a rychlém přechodu do útoku. „S doplněním týmu jsem v rámci možností spokojený. Vzhledem k jeho věkovému složení, ale i zkušenostem z Chance Extraligy jsme si však vědomi toho, že ještě potřebuje čas. Věříme, že se trpělivou prací dokáže adaptovat na extraligovou úroveň a pravidelně bude promlouvat do bojů o play-off,“ dodal trenér Běloch.

LOS NOVÉHO VESELÍ V ÚVODU SEZONY

1. Zubří (SO 7. 9., 18.00)

2. KP BRNO (SO 14. 9., 17.00)

3. Karviná (SO 21. 9., 18.00)

4. KOPŘIVNICE (SO 28. 9., 17.00)

5. Jičín (SO 5. 10., 18.00)

SOKOL NOVÉ VESELÍ - ZMĚNY V KÁDRU

PŘÍCHODY:

Frane Blašković (pravé křídlo) - Záhoráci Stupava/Malacky

Pedro Domingos (pravá spojka) - Clube Desportivo Primeiro de Agosto

Dušan Vukadinović (pivot) - HK Topolčany

ODCHODY:

Jakub Flajsar (střední spojka) - HSC Kreuzlingen

David Flajsar (levá spojka) - GC Amicitia Zurich

Adam Tomášek (pravá spojka) - Chambery Savoie

Robert Halíček (pravé křídlo) - SKKP Handball Brno

Pavel Ogoun (pivot) - HAOLK

Luboš Bartůněk (levé křídlo) – B tým TJ Sokol Nové Veselí