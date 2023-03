Bylo to velkolepé vyvrcholení základní části házenkářské extraligy. Navíc podpořené výbornou atmosférou našlapané brněnské haly ve Vodově ulici. Zápas o vše zvládlo lépe Královo Pole, které po výhře 31:25 proklouzlo do play-off, kde opět vyzve Plzeň. Naopak Novému Veselí sezona končí velmi hořce, celek z Vysočiny zaostal za poslední postupovou příčkou o jediný bod.

Boj o vše zvládlo lépe Královo Pole (v modrém), které tak proklouzlo do play-off. Naopak Novému Veselí sezona končí trpce. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Vše bylo dopředu jasně dané. Vítěz sobotního duelu si prodlouží sezonu ve vyřazovacích bojích, poražený končí. Remíza by pak stačila Novému Veselí a vyrovnaný stav opravdu dlouho panoval, do šaten šli hráči za stavu 12:13.

Jenže ve druhé půli KP rozjelo ofenzivní uragán, kterému hosté nedokázali konkurovat. „Pořád jsme věřili. Hráli jsme dobře, vedli jsme skoro celou dobu, náskok jsme v první půli ztratili jen naším špatným střídáním. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nechceme nic měnit, stačí se jen vyvarovat chyb, které jsme udělali. Zachovali jsme klid a to se nám vrátilo,“ radoval se královopolský kouč Pavel Hladík.

Rozhodující náskok

Nové Veselí totiž v rozhodující fázi zápasu začalo prohrávat souboj s domácí obranou. Rychle ztratilo těsný náskok 15:13 a postupový sen se klubu z Vysočiny začal pomalu rozplývat. „Zápas byl do nějaké čtyřicáté minuty vyrovnaný, možná jsme byli chvílemi i lepší. Bohužel jsme nedokázali odskočit do většího vedení,“ litoval novoveselský stratég Jan Běloch.

Domácí začali na palubovce naprosto dominovat, sedmigólovou šňůrou vybojovali rozhodující náskok. A mohli pomalu slavit. „Vyhráli jsme po velmi dobrém výkonu a naprosto zaslouženě jsme v play-off. Jsem hrozně hrdý na tým, na celou organizaci, kam jsme došli a že jsme si poradili v takto těžkých chvílích. Stále jsme drželi při sobě,“ chválil Hladík.

Vyrovnáno! Kometa s Furchem vynulovala Vítkovice. Byli jsme lepší, řekl Holaň

Klíčový rozdíl byl v úspěšnosti útoků. Zatímco hosté ve druhé půli jen marně hledali recept na domácí obranu, ten královopolský zářil. Velkou roli hrál především pivot Nikola Sekulič. „Podal naprosto nadstandardní výkon. Jeho zimní návrat Královu Poli nesmírně pomohl, můžou se o něj opřít. V zápase proti nám to bylo markantní, když jsme začínali být unavení, tak bylo poznat, jaká je pro ně klíčová postava,“ tušil Běloch.

KP tak po výhře proklouzlo do play-off z poslední postupové pozice. Vzhledem k nepříjemnostem, které brněnský tým v sezoně potkaly, mohla být radost dvojnásobná. „Musím říct, že kdyby mi někdo před začátkem sezony řekl, že budeme v posledním kole hrát o účast v play-off, tak bych nebyl spokojený. Měli jsme ale tolik zranění a disciplinárních trestů, že už s námi ani nikdo nepočítal. Když už to vypadalo, že tým nemůže, tak stejně dokázal neskutečné věci,“ popsal královopolský stratég.

Naopak na druhé straně zavládl obří smutek. Novému Veselí stačila výhra v jakémkoli z posledních čtyř kol, místo toho ale čtyřikrát padlo a má po sezoně. „Je to obrovské zklamání, ale mně se promítá celý ročník. Není to jen o tomto zápase, měli jsme mnohem víc utkání, kdy jsme mohli získat body. Dělali jsme spoustu pokroků, bohužel v rozhodujících chvílích nám do toho vstoupily některé vnější vlivy, které nám sebraly výkonnost v útoku. A pouhou obranou nejde vyhrát,“ tušil Běloch.

Hostům nepomohla ani skvělá divácká podpora, novoveselští fanoušci zabrali téměř polovinu tribuny. Jejich snahu ocenil i domácí kouč Hladík, pro kterého zápas měl mírně trpký nádech, v klubu z Nového Veselí totiž působil dvacet let. „Minulý rok jsme hráli ve Veselí na hody a říkal jsem si, že už se nemůže stát nic horšího. Teď to pro mě i celou moji rodinu byl strašně těžký zápas, ale takhle se to bohužel někdy ve sportu semele,“ dodal královopolský lodivod.